Le préparateur physique de Tennis Canada et de Félix Auger-Aliassime nous a accordé un long entretien pour le compte de Welovetennis Mag où il explique son travail lors de cette saison 2020 mouvementée.

Nous en avons aussi profité (NDLR : C’était avant le tournoi de Rome) pour lui demander son avis sur la préparation de Rafael Nadal : « La compétition a des vertus pour amener un joueur à son meilleur niveau de forme, dans la mesure où il s’est préparé en amont avec des cycles d’entrainement et de récupération. Nadal, comme tous les autres joueurs, va arriver à RG dans une configuration particulière par rapport à la saison habituelle, mais il va savoir s’adapter car c’est aussi dans la nature du joueur de tennis de faire face à des conditions variables. Le tournoi de Rome va constituer un premier repère. Pour ceux qui comme lui, prennent la stratégie de ne pas jouer l’US Open, les avantages seront de ne pas avoir à changer de surface et éviter le décalage horaire qui perturbe la récupération pendant quelques jours. Le passage du dur à la terre battue est quand même un sacré défi tactique et d’adaptation du corps au changement de surface de jeu. Les appuis sont différents et la technique de déplacement est très spécifique sur terre battue. Il faudra préparer les organismes à cette situation chaotique pour être dans une forme optimale, Nadal est souvent un modèle dans ce domaine«

