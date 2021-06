Après ses deux gros combats en cinq sets contre Alessandro Giannessi puis Karen Khachanov, Kei Nishikori n’au­rait pas pu espérer mieux pour son 3e tour. Il a profité à la fin du 1er set, remporté 7–5, de l’abandon du suisse Henri Laaksonen. Une aubaine car il aura bien besoin de se proposer avant son 8e contre Alexander Zverev. L’Allemand mène 4–1 dans leurs confron­ta­tions. Il a surtout remporté déjà deux matchs cette année contre Nishikori, à Madrid en deux sets et à Rome en trois sets.

« Il est vrai que je suis très chan­ceux. Je n’ai eu qu’à jouer un seul set aujourd’hui. Cela va me permettre de me reposer aujourd’hui et demain, surtout que je vais affronter Sascha. J’ai perdu les trois derniers matchs que j’ai joués contre lui. C’est la troi­sième semaine consé­cu­tive que je joue, donc ce ne sera pas facile. Mais c’est vrai que je vais avoir le temps de recharger mes batte­ries et il me tarde de l’af­fronter. Je ne l’ai pas vu jouer cette semaine, mais je crois qu’il sert assez bien, en tout cas, je l’ima­gine. Je vais donc devoir me préparer à retourner ce service si je souhaite le vaincre. Je dois vrai­ment travailler sur ma relance. Le dernier match était très disputé contre lui. Je pense donc que certaines occa­sions se présen­te­ront mais, bien entendu, c’est un très bon joueur, c’est un joueur redou­table. Il va donc falloir que je prépare le match avec mon coach. »