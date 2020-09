Kei Nishikori a réalisé un joli 1er tour en l’emportant trois sets à deux face à Daniel Evans. Après sa blessure au coude l’ayant éloigné des terrains pendant près d’un an, le Japonais, descendu au classement, doit faire force d’une belle preuve de caractère depuis son retour.

« Cela me rend plus fort, j’ai dû jouer contre des têtes de série dès les premiers tours. Je pense que je suis chanceux, je n’avais pas joué pendant un an après l’US Open 2019. Je pourrais ne pas avoir de classement, et pourtant je suis encore trentième ou quarantième (35ème). Je pense donc que je suis assez chanceux. Je suis ravi de pouvoir jouer », a positivé Kei en conférence de presse.