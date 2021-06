Keï Nishikori présente une statis­tique assez dingue dans les matchs en 5 manches. Hier face à Khachanov, il a encore démon­trer qu’il adorait ce moment de vérité plus que n’im­porte quel autre joueur sur le tour. Son bilan de 26 victoires pour 33 rencontres est là pour le confirmer.

En confé­rence de presse, Kei a donc donné son expli­ca­tion, comme d’ha­bi­tude chez lui, ses propos sont très mesurés : « Je pense en fait que je joue un meilleur tennis lors du cinquième set et cela plus que n’im­porte quel autre set d’un match. Même si je suis souvent épuisé, je ne peux nier que je joue mieux, que je joue mon meilleur tennis. Je l’ex­plique par le fait que je suis notam­ment plus agressif et moins passif »