Yoshihito Nishioka a beau avoir réalisé un bon match à ses yeux, il n’a remporté que quatre petits jeux contre Novak Djokovic au 1er tour de Roland‐Garros. Le Japonais explique à quel point le numéro 1 mondial l’a frustré.

« C’est la troi­sième fois que je l’af­fronte et je pense que c’est celle où j’ai le mieux joué. Je me sentais bien sur le court, je pense que c’est dans le premier set que j’ai le mieux joué et que j’ai eu quelques chances, mais il a montré pour­quoi il est numéro 1 mondial. Dès que je l’ai mis dans une situa­tion compli­quée, il a immé­dia­te­ment élevé son niveau. »