Sur son compte Instagram, Yannick Noah vient de dégainer en expli­quant que son ami Guy Forget venait donc « de se faire virer de la famille du tennis ».

Ce qui n’est pas tota­le­ment vrai puisque Guy Forget n’a pas accepté la nouvelle propo­si­tion que lui faisait la Fédération Française de Tennis. Lié par des contrats de trois ans, le dernier se termi­nait fin décembre. Mais visi­ble­ment, les nouvelles missions propo­sées par la direc­tion de la FFT ne l’ont pas convaincu.

D’ailleurs, Guy Forget s’est aussitôt livré à nos confrères de L’Équipe pour donner sa version des faits, et il semble­rait qu’il existe un problème de commu­ni­ca­tion avec le président Gilles Moretton.

Si nous n’avons pas d’in­for­ma­tions sur ce sujet, on est cepen­dant certain que Gilles Moretton, et c’est logique, donnera sa version très prochainement…