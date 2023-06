Un inci­dent de jeu a eu lieu lors du duel entre Norrie et Pouille, l’ar­bitre de chaise n’ayant pas signaler que Cameron avait joué une balle après le 2ème rebond. Le Britannique n’a pas hésité à en parler en confé­rence de presse. Selon lui il faudrait régler le problème et avoir un peu de cohé­rence en terme d’uti­li­sa­tion ou pas de la vidéo.

« On pour­rait l’uti­liser, cette tech­no­logie qui existe, à notre avan­tage. Je ne comprends pas pour­quoi on ne le fait pas, à tous les égards. Par exemple, dans certains tour­nois où on a l’Hawk-eye, on l’uti­lise pour la télé et pas pour le tournoi ; par exemple, à Madrid. Je pense qu’il faut l’uti­liser, nous, on fait des erreurs, les arbitres font des erreurs »