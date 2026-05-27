Cette édition de Roland Garros est déjà pleine de surprises.
OlyBet, acteur des paris sportifs, a décidé d’être offensif pendant cette quinzaine.
Il suffit donc de s’inscrire avec le code promo WLT10 et d’effectuer un premier dépôt de 10€ minimum pour profiter de cette offre cumulable avec le bonus de bienvenue OlyBet (jusqu’à 100€ remboursés en OlyBonus, voir conditions sur le site), le tout en vous appuyant sur nos conseils avisés.
Nos pronostics sont réalisés aussi en s’appuyant sur la base des cotes imbattables d’OlyBet, et cela afin de vous aider à faire fructifier votre mise avec votre offre de bienvenue.
Voici les matchs sélectionnés par la rédaction :
1) Joao Fonseca (1,75) – Dino Primzic (1,91)
=> Sacrée bataille de cogneurs, on voit le Croate s’imposer en 5 sets, le Brésilien se cherchant un peu en ce moment.
2) Humbert (1,62) – Halys (2,1)
=> Les duels 100% tricolores sont toujours indécis. Humbert a été convaincant mais sa performance face à Mannarino au premier tour ne veut pas forcément dire grand chose vu le passif d’Adrien sur cette surface. Malgré tout, Ugo est « frais » et on va faire confiance à Ugo en 4 sets mais Quentin aime bien l’ambiance de Roland.
3) Djokovic (1,09) – Royer (5,7)
=> Novak peut avoir un coup de chaleur étant programmé en après‐midi. Valentin peut se sublimer, c’est risqué mais ça se tente si on aime l’adrénaline.
Attention, ces cotes sont susceptibles d’évoluer.
Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certitude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.
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Publié le mercredi 27 mai 2026 à 11:15