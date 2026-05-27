Cette édition de Roland Garros est déjà pleine de surprises.

OlyBet, acteur des paris spor­tifs, a décidé d’être offensif pendant cette quinzaine.

Il suffit donc de s’ins­crire avec le code promo WLT10 et d’ef­fec­tuer un premier dépôt de 10€ minimum pour profiter de cette offre cumu­lable avec le bonus de bien­venue OlyBet (jusqu’à 100€ remboursés en OlyBonus, voir condi­tions sur le site), le tout en vous appuyant sur nos conseils avisés.

Nos pronos­tics sont réalisés aussi en s’ap­puyant sur la base des cotes imbat­tables d’OlyBet, et cela afin de vous aider à faire fruc­ti­fier votre mise avec votre offre de bienvenue.

Voici les matchs sélec­tionnés par la rédaction :





1) Joao Fonseca (1,75) – Dino Primzic (1,91)

=> Sacrée bataille de cogneurs, on voit le Croate s’im­poser en 5 sets, le Brésilien se cher­chant un peu en ce moment.

2) Humbert (1,62) – Halys (2,1)

=> Les duels 100% trico­lores sont toujours indécis. Humbert a été convain­cant mais sa perfor­mance face à Mannarino au premier tour ne veut pas forcé­ment dire grand chose vu le passif d’Adrien sur cette surface. Malgré tout, Ugo est « frais » et on va faire confiance à Ugo en 4 sets mais Quentin aime bien l’am­biance de Roland.



3) Djokovic (1,09) – Royer (5,7)

=> Novak peut avoir un coup de chaleur étant programmé en après‐midi. Valentin peut se sublimer, c’est risqué mais ça se tente si on aime l’adrénaline.

Attention, ces cotes sont suscep­tibles d’évo­luer.

Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certi­tude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.

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