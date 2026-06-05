Le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem est toujours un moment très spécial. De plus cette édition 2026 de Roland‐Garros a été celle des surprises. Il faut donc avoir les bonnes infor­ma­tions pour parvenir à établir des pronos­tics fiables.

OlyBet, acteur des paris spor­tifs, est toujours aussi offensif pendant cette quinzaine.

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Voici les matchs sélec­tionnés par la rédac­tion :



1) Sacha Zverev (1,26) – Jakub Mensik (3,7)

C’est la deuxième fois que les deux joueurs vont s’af­fronter après un premier duel à Madrid en Avril pour le Masters1000. Zverev l’avait emporté en trois sets. Cela pose donc les choses pour leur match de ce vendredi. Certes Zverev semble favori mais si Mensik joue au même niveau que face à Fonseca, il sera plus que dange­reux et pourra l’emporter.

2) Matteo Arnaldi (2,94) – Flavio Cobolli (1,38)

Evidemment Flavio est le favori mais c’est aussi lui qui aura le plus de pres­sion. Matteo sera dans la posi­tion de celui qui n’a rien à perdre même s’il est le joueur qui a le plus passé de temps sur les courts depuis le début de la quin­zaine. Enfin, il faut tenir compte du fait que les matches entre joueurs de la même natio­na­lité surtout à ce niveau de la compé­ti­tion peuvent aussi s’enliser.

Attention, ces cotes sont suscep­tibles d’évo­luer.

Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certi­tude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.

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