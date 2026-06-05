Le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem est toujours un moment très spécial. De plus cette édition 2026 de Roland‐Garros a été celle des surprises. Il faut donc avoir les bonnes informations pour parvenir à établir des pronostics fiables.
OlyBet, acteur des paris sportifs, est toujours aussi offensif pendant cette quinzaine.
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Voici les matchs sélectionnés par la rédaction :
1) Sacha Zverev (1,26) – Jakub Mensik (3,7)
C’est la deuxième fois que les deux joueurs vont s’affronter après un premier duel à Madrid en Avril pour le Masters1000. Zverev l’avait emporté en trois sets. Cela pose donc les choses pour leur match de ce vendredi. Certes Zverev semble favori mais si Mensik joue au même niveau que face à Fonseca, il sera plus que dangereux et pourra l’emporter.
2) Matteo Arnaldi (2,94) – Flavio Cobolli (1,38)
Evidemment Flavio est le favori mais c’est aussi lui qui aura le plus de pression. Matteo sera dans la position de celui qui n’a rien à perdre même s’il est le joueur qui a le plus passé de temps sur les courts depuis le début de la quinzaine. Enfin, il faut tenir compte du fait que les matches entre joueurs de la même nationalité surtout à ce niveau de la compétition peuvent aussi s’enliser.
Attention, ces cotes sont susceptibles d’évoluer.
Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certitude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.
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Publié le vendredi 5 juin 2026 à 11:00