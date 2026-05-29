Cette édition de Roland Garros est déjà pleine de surprises et la journée de ce jeudi a été complè­te­ment folle.

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Voici les matchs sélec­tionnés par la rédac­tion :



1) Novak Djokovic (1,41) – Joao Fonseca (2,68)

C’est le match que tous les spécia­listes attendent et on peut s’étonner qu’il ne soit pas programmé en soirée. Si Novak n’a pas beau­coup joué, il affronte pour la première fois Joao qui est présenté comme un futur grand. C’est leur premier duel. Le Brésilien a bataillé 5 sets au tour précé­dent. Selon nous, Novak va passer après il lais­sera sûre­ment un set au passage.

2) Halys (7,4) – Zverev (1,04)

Quantin a une cote très élevée et c’est normal. Si Le match se jouait en journée, les données seraient très diffé­rentes. Cependant, on peut penser que le Français peut prendre une manche car avec cette chaleur la terre est hyper rapide et Zverev pourra presque se contenter d’at­tendre un tie‐break.



3) Ruud (1,28) – Paul (3,3)

Après son coup de chaud, Casper est revenu dans la course mais cette fois le duel risque d’être tendu car Tommy Paul a beau­coup de talent et il n’a pas peur de ce type de match. Et ce que l’on ne sait pas forcé­ment c’est que Tommy aime la terre puis­qu’il a remporté le titre en juniors en 2015. Suivant le début du match, l’Américain a sa chance, c’est évident et sa cote sympathique.

Attention, ces cotes sont suscep­tibles d’évo­luer.

Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certi­tude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.

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