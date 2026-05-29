Cette édition de Roland Garros est déjà pleine de surprises et la journée de ce jeudi a été complètement folle.
OlyBet, acteur des paris sportifs, a décidé d’être offensif pendant cette quinzaine.
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Voici les matchs sélectionnés par la rédaction :
1) Novak Djokovic (1,41) – Joao Fonseca (2,68)
C’est le match que tous les spécialistes attendent et on peut s’étonner qu’il ne soit pas programmé en soirée. Si Novak n’a pas beaucoup joué, il affronte pour la première fois Joao qui est présenté comme un futur grand. C’est leur premier duel. Le Brésilien a bataillé 5 sets au tour précédent. Selon nous, Novak va passer après il laissera sûrement un set au passage.
2) Halys (7,4) – Zverev (1,04)
Quantin a une cote très élevée et c’est normal. Si Le match se jouait en journée, les données seraient très différentes. Cependant, on peut penser que le Français peut prendre une manche car avec cette chaleur la terre est hyper rapide et Zverev pourra presque se contenter d’attendre un tie‐break.
3) Ruud (1,28) – Paul (3,3)
Après son coup de chaud, Casper est revenu dans la course mais cette fois le duel risque d’être tendu car Tommy Paul a beaucoup de talent et il n’a pas peur de ce type de match. Et ce que l’on ne sait pas forcément c’est que Tommy aime la terre puisqu’il a remporté le titre en juniors en 2015. Suivant le début du match, l’Américain a sa chance, c’est évident et sa cote sympathique.
Attention, ces cotes sont susceptibles d’évoluer.
Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certitude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.
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Publié le vendredi 29 mai 2026 à 11:00