Malgré l’éli­mi­na­tion préma­turée de Jannik Sinner et le forfait de Carlos Alcaraz, cette édition de Roland Garros est tout à fait passion­nante avec l’émer­gence de nouveaux talents et des duels incer­tains où il faut savoir faire des choix.

OlyBet, acteur des paris spor­tifs, est toujours aussi offensif pendant cette quinzaine.

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Voici les matchs sélec­tionnés par la rédac­tion :



1) Matteo Berrettini (1,49) – Matteo Arnaldi (2,44)

C’est la première fois qu’ils s’af­frontent. L’enjeu est énorme : une place en demi‐finale. Si Berrettini a déjà connu ce type d’ex­ploit (Finaliste à Wimbledon en 2021, et demi‐finaliste à l’Open d’Australie (2022)), son adver­saire arrive à ce stade de la compé­ti­tion en ayant passé le plus de temps sur les courts. Son « grand frère » est donc plus frais mais Arnaldi semble mieux armé tech­ni­que­ment notam­ment parce qu’il est vrai­ment plus solide côté revers. S’il parvient à imprimer le même rythme que face à Frances Tiafoe, Arnaldi pourra s’im­poser malgré son manque d’experience.

2) Félix Auger‐Aliassime (1,87) – Flavio Cobolli (1,83)

L’Italien mène 2 à 0 dans leurs duels qui ont eu lieu sur dur. Félix a la pres­sion en tant que « favori » et son adver­saire n’a pas un mental d’acier comme il l’a prouvé au tour précé­dent où il a eu du mal à clore les débats. Celui qui sera devant au score risque d’avoir un vrai avan­tage pour l’emporter. Ce duel est très indécis et les cotes le reflètent parfai­te­ment. Il reste que l’on ne voit pas un score en trois sets, mais plutôt en 4, voir en 5.

Attention, ces cotes sont suscep­tibles d’évo­luer.

Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certi­tude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.

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