Malgré l’élimination prématurée de Jannik Sinner et le forfait de Carlos Alcaraz, cette édition de Roland Garros est tout à fait passionnante avec l’émergence de nouveaux talents et des duels incertains où il faut savoir faire des choix.
OlyBet, acteur des paris sportifs, est toujours aussi offensif pendant cette quinzaine.
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Voici les matchs sélectionnés par la rédaction :
1) Matteo Berrettini (1,49) – Matteo Arnaldi (2,44)
C’est la première fois qu’ils s’affrontent. L’enjeu est énorme : une place en demi‐finale. Si Berrettini a déjà connu ce type d’exploit (Finaliste à Wimbledon en 2021, et demi‐finaliste à l’Open d’Australie (2022)), son adversaire arrive à ce stade de la compétition en ayant passé le plus de temps sur les courts. Son « grand frère » est donc plus frais mais Arnaldi semble mieux armé techniquement notamment parce qu’il est vraiment plus solide côté revers. S’il parvient à imprimer le même rythme que face à Frances Tiafoe, Arnaldi pourra s’imposer malgré son manque d’experience.
2) Félix Auger‐Aliassime (1,87) – Flavio Cobolli (1,83)
L’Italien mène 2 à 0 dans leurs duels qui ont eu lieu sur dur. Félix a la pression en tant que « favori » et son adversaire n’a pas un mental d’acier comme il l’a prouvé au tour précédent où il a eu du mal à clore les débats. Celui qui sera devant au score risque d’avoir un vrai avantage pour l’emporter. Ce duel est très indécis et les cotes le reflètent parfaitement. Il reste que l’on ne voit pas un score en trois sets, mais plutôt en 4, voir en 5.
Attention, ces cotes sont susceptibles d’évoluer.
Mais même dans l’euphorie du tournoi et des matchs, gardez la tête froide : un pari n’est jamais une certitude. Ne misez que des sommes que vous êtes prêt à perdre, et faites toujours du jeu un plaisir maîtrisé.
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Publié le mercredi 3 juin 2026 à 11:00