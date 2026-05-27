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Nouveau forfait impor­tant dans le tableau masculin

Par
Thomas S
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Alors que le tournoi masculin n’a pas été épargné par les aban­dons (Muller, Norrie, Baez) depuis le début de cette édition 2026 de Roland‐Garros, c’est désor­mais les forfaits qui viennent perturber le tableau.

Quelques heures après le retrait du jeune espoir belge, Alexander Blockx, avant son deuxième tour face à Alex De Minaur, c’est au tour de Valentin Vacherot de l’imiter alors qu’il devait affronter Alejandro Tabilo ce jeudi. 

Blessé au pied gauche lors de son duel âpre face au qualifié fran­çais, Thomas Faurel, le Monégasque a préféré renoncer après une IRM passée ce jour. 

Une déci­sion qui fait donc les affaires du joueur chilien, opposé à Moïse Kouamé ou Daniel Vallejo pour une place en huitièmes de finale du Grand Chelem parisien. 

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 17:26

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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