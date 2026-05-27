Alors que le tournoi masculin n’a pas été épargné par les aban­dons (Muller, Norrie, Baez) depuis le début de cette édition 2026 de Roland‐Garros, c’est désor­mais les forfaits qui viennent perturber le tableau.

Quelques heures après le retrait du jeune espoir belge, Alexander Blockx, avant son deuxième tour face à Alex De Minaur, c’est au tour de Valentin Vacherot de l’imiter alors qu’il devait affronter Alejandro Tabilo ce jeudi.

Blessé au pied gauche lors de son duel âpre face au qualifié fran­çais, Thomas Faurel, le Monégasque a préféré renoncer après une IRM passée ce jour.

Après s’être bien battu au premier tour de Roland‐Garros pour éliminer le qualifié fran­çais Thomas Faurel, mardi, le Monégasque Valentin Vacherot, tête de série n°16, va être contraint à déclarer forfait pour la suite du tournoi en raison d’une bles­sure au pied gauche.



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Une déci­sion qui fait donc les affaires du joueur chilien, opposé à Moïse Kouamé ou Daniel Vallejo pour une place en huitièmes de finale du Grand Chelem parisien.