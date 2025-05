Après avoir disputé face à Jannik Sinner le dernier match de sa carrière, à l’oc­ca­sion du deuxième tour de Roland‐Garros, Richard Gasquet a eu le droit à une petite céré­monie en son honneur sur le court Philippe‐Chatrier.

Dans une vidéo diffusée sur les écrans du stade, plusieurs joueurs, parmi lesquels Novak Djokovic, ont rendu hommage au Français.

« Richard, le moment est venu. Nous espé­rions tous que ce moment n’ar­rive jamais. Tout le monde parle de ce talent que tu possé­dais. Il est vrai­ment unique. Ce revers à une main, je suis sûr que plein de joueurs essayent de le copier en France et à travers le monde. Il n’y a pas de meilleur endroit en France, ton pays, pour dire au revoir. Je te souhaite le meilleur mon ami et je te féli­cite pour tout ce que tu as accompli dans le tennis », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.