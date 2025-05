Séparé d’Andy Murray depuis deux semaines après une colla­bo­ra­tion courte et inef­fi­cace, Novak Djokovic, qui a décroché le 100e titre de sa carrière à Genève il y a quelques jours, a retrouvé son ancien entraî­neur et rival à l’oc­ca­sion de la céré­monie d’hom­mage à Rafael Nadal.

De passage en confé­rence de presse ce lundi avant son entrée en lice ce mardi face à McDonald, le Serbe a révélé ce que lui avait dit le Britannique, dont l’hu­mour et l’au­to­dé­ri­sion font toujours fureur.

« On a un peu plai­santé sur son code vesti­men­taire hier (dimanche), parce que je ne l’avais jamais vu aussi bien habillé (rires). On a donc un peu plai­santé, on a parlé un peu de golf, de famille, bien sûr, et on a aussi eu le temps de discuter avec lui et Roger Federer dans la salle, de se remé­morer de bons souve­nirs de notre riva­lité. Concernant la blague sur le tournoi (son 100e titre), oui, il m’a féli­cité et m’a dit : ‘Maintenant que tu as un entraî­neur correct, tu gagnes des tour­nois’. (sourire). Je ne sais pas. Je n’ai pas pris ça pour une blague (rires). Enfin, oui, bien sûr qu’il plai­san­tait, mais je crois que j’en ai assez dit, mais je le répète : Andy est tout simple­ment quel­qu’un d’ex­tra­or­di­naire. Tout d’abord, quel­qu’un avec qui j’ai passé la majeure partie de ma carrière depuis mon plus jeune âge sur le circuit, en voya­geant, en l’af­fron­tant, dès les premiers jours des moins de 12 ans et jusqu’aux derniers jours de sa carrière. »