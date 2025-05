Lors de sa confé­rence de presse, le Serbe était détendu et rassuré par sa perfor­mance en Suisse. Du coup, il a clai­re­ment annoncé ses intentions.



« En fait, j’envisageais déjà de remporter un 25e titre du Grand Chelem avant cette édition de Roland‐Garros, cela n’a pas beau­coup changé. Mais c’est vrai qu’a­près le titre à Genève, je me sens plus en confiance et j’ai une atti­tude plus posi­tive par rapport à mon niveau de jeu, parce que j’avais beau­coup d’inquiétudes dans mon jeu. J’avais besoin d’at­teindre le niveau souhai­table à l’entame de ce grand tournoi qu’est Roland‐Garros. Après Genève, je me sens mieux. J’ai de grandes ambi­tions et des objec­tifs élevés. Je vais d’abord me concen­trer sur le premier tour. Je voudrais main­tenir ce haut niveau et cette impli­ca­tion pour obtenir le meilleur résultat possible »