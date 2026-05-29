Battu en cinq sets par un formidable Joao Fonseca au troisième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est précipité en conférence de presse. Bien sûr, il était déçu mais il a surtout insisté sur le niveau de son adversaire.
« Il faut féliciter Joao car il a proposé un niveau de tennis assez exceptionnel. Il a touché les lignes. Son coup droit il a été d’une efficacité incroyable. Et surtout, dans les moments important, c’est lui qui a su en faire plus. J’ai eu des opportunités et il y en a que j’aurai pu convertir mais si on regarde la fin du match, il aligne quand même trois aces de suite. Après je trouve que j’ai bien joué, je me sentais pas si mal mais il a été plus fort. Evidemment, il a le potentiel pour devenir un grand joueur et gagner des tournois du Grand Chelem. Je le répète, il a proposé un tennis de très très haut niveau. Le seul regret que je peux avoir c’est lorsque j’ai eu deux balles de break à 4⁄3 dans le 4e set même si je n’ai pas l’impression d’avoir si mal joué ses points. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 21:47