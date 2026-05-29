Battu en cinq sets par un formi­dable Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est préci­pité en confé­rence de presse. Bien sûr, il était déçu mais il a surtout insisté sur le niveau de son adversaire.

« Il faut féli­citer Joao car il a proposé un niveau de tennis assez excep­tionnel. Il a touché les lignes. Son coup droit il a été d’une effi­ca­cité incroyable. Et surtout, dans les moments impor­tant, c’est lui qui a su en faire plus. J’ai eu des oppor­tu­nités et il y en a que j’aurai pu convertir mais si on regarde la fin du match, il aligne quand même trois aces de suite. Après je trouve que j’ai bien joué, je me sentais pas si mal mais il a été plus fort. Evidemment, il a le poten­tiel pour devenir un grand joueur et gagner des tour­nois du Grand Chelem. Je le répète, il a proposé un tennis de très très haut niveau. Le seul regret que je peux avoir c’est lorsque j’ai eu deux balles de break à 4⁄ 3 dans le 4e set même si je n’ai pas l’im­pres­sion d’avoir si mal joué ses points. »