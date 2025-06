Dans des propos relayés par le média serbe Sportklub après sa victoire contre le qualifié autri­chien Filip Misolic au troi­sième tour de Roland‐Garros samedi soir, Novak Djokovic a donné des nouvelles de son physio­thé­ra­peute et ami de longue date, Miljan Amanovic, admis à l’hô­pital il y a quelques jours.

« L’épouse de Miljan est ici, et deux de ses trois filles sont venues de Belgrade pour être avec lui. Elles reste­ront là‐bas quelques jours, le temps qu’il récu­père un peu. Pour le moment, il ne peut pas prendre l’avion, il doit donc rester au lit pour être sous surveillance. C’est bien que ses proches soient venus le soutenir. Nous sommes là pour lui. Hier (vendredi), nous sommes restés ensemble jusqu’à tard dans la soirée, à discuter et à passer du temps ensemble. Nous essayons d’être à ses côtés, il va mieux et les choses évoluent dans la bonne direc­tion. Si cela m’af­fecte ? Oui… C’est pour ça que j’ai passé trois ou quatre heures vendredi soir avec lui, pour voir comment il allait, et main­te­nant je suis un peu soulagé. »

À noter que Djokovic a trouvé un rempla­çant en la personne de Claudio Cimalja, ancien membre de l’équipe de Jannik Sinner, avec qui il a égale­ment déjà collaboré.