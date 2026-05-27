Programmé en pleine après‐midi ce mercredi sur le court Philippe‐Chatrier et sous le cagnard pari­sien, Novak Djokovic a géré avec beau­coup d’ex­pé­rience les condi­tions de jeu compli­quées. Malgré un set lâché en route face au Français, Valentin Royer, le Serbe s’est imposé après 3h45 d’une belle bataille : 6–3, 6–2, 6–7(7), 6–3.

Souvent bous­culé par un Royer accro­cheur, deux jours après avoir déjà perdu un set contre un autre Tricolore, Giovanni Mpetshi Perricard, le triple vain­queur du tournoi a rendu hommage à son adver­saire du jour avant de faire un peu d’humour.

« Valentin mérite des applau­dis­se­ments pour sa perfor­mance aujourd’hui (mercredi), vrai­ment. C’était un match très diffi­cile et un grand chal­lenge pour moi depuis le début de la partie et notam­ment lors­qu’il a joué à son meilleur niveau au troi­sième set. Il n’était pas loin de me breaker quand j’ai servi pour le match, avec le soutien du public. Mais c’est normal d’avoir un peu de compli­ca­tion sur le court dans un jour comme ça avec beau­coup d’am­biance. J’espère ne plus jouer contre un Français avant la fin du tournoi (rires). C’est suffi­sant pour moi. »