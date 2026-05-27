Programmé en pleine après‐midi ce mercredi sur le court Philippe‐Chatrier et sous le cagnard parisien, Novak Djokovic a géré avec beaucoup d’expérience les conditions de jeu compliquées. Malgré un set lâché en route face au Français, Valentin Royer, le Serbe s’est imposé après 3h45 d’une belle bataille : 6–3, 6–2, 6–7(7), 6–3.
Souvent bousculé par un Royer accrocheur, deux jours après avoir déjà perdu un set contre un autre Tricolore, Giovanni Mpetshi Perricard, le triple vainqueur du tournoi a rendu hommage à son adversaire du jour avant de faire un peu d’humour.
« Valentin mérite des applaudissements pour sa performance aujourd’hui (mercredi), vraiment. C’était un match très difficile et un grand challenge pour moi depuis le début de la partie et notamment lorsqu’il a joué à son meilleur niveau au troisième set. Il n’était pas loin de me breaker quand j’ai servi pour le match, avec le soutien du public. Mais c’est normal d’avoir un peu de complication sur le court dans un jour comme ça avec beaucoup d’ambiance. J’espère ne plus jouer contre un Français avant la fin du tournoi (rires). C’est suffisant pour moi. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 20:10