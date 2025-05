Programmé ce samedi en session de nuit où il sera opposé au qualifié autri­chien, Filip Misolic (153e), Novak Djokovic, qui a dû se faire soigner pour des ampoules lors de son match précé­dent, ne semblait pas plus inquiet que cela lors de son passage en confé­rence de presse.

« J’ai le senti­ment d’être assez en forme à l’heure actuelle. Je n’ai pas de problème majeur. Même s’il m’a fallu même une heure pour gérer mon ampoule parce que je saignais. Donc, ils ont dû me faire une injec­tion pour enlever le sang puis une nouvelle petite injec­tion pour sécher l’ampoule. Ce n’est pas très agréable, mais toutes les personnes qui ont déjà eu des ampoules qui saignaient sont obli­gées de faire cela. Je ne pense pas que ce sera un problème pour moi, pour récu­pérer. La bonne chose dans les Grands Chelems, c’est que l’on a un jour entre deux matchs. Donc, cela me donne le temps de récu­pérer et de me préparer au suivant. »