Battu en cinq sets par Joao Fonseca au troisième tour de Roland‐Garros, après avoir pourtant mené deux manches à zéro (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5), Novak Djokovic a encore fait preuve de beaucoup de classe après sa défaite.
En conférence de presse, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a révélé ce qu’il avait dit au jeune brésilien lors de leur accolade au filet en fin de match.
« Je l’ai félicité. Je lui ai dit qu’il méritait cette victoire car il avait joué un match incroyable, qu’il pouvait être fier de lui et je lui ai souhaité bonne chance pour la suite du tournoi. Le niveau de tennis qu’il affiche a suscité beaucoup d’enthousiasme autour de lui, et je pense qu’on a tous compris pourquoi. Son niveau était tout simplement incroyable. »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 13:10