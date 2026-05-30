Battu en cinq sets par Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, après avoir pour­tant mené deux manches à zéro (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5), Novak Djokovic a encore fait preuve de beau­coup de classe après sa défaite.

En confé­rence de presse, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a révélé ce qu’il avait dit au jeune brési­lien lors de leur acco­lade au filet en fin de match.

« Je l’ai féli­cité. Je lui ai dit qu’il méri­tait cette victoire car il avait joué un match incroyable, qu’il pouvait être fier de lui et je lui ai souhaité bonne chance pour la suite du tournoi. Le niveau de tennis qu’il affiche a suscité beau­coup d’enthousiasme autour de lui, et je pense qu’on a tous compris pour­quoi. Son niveau était tout simple­ment incroyable. »