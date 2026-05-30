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Novak Djokovic, battu par Joao Fonseca : « Lors de notre poignée de main au filet, je lui ai dit ces trois choses »

Par
Baptiste Mulatier
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Battu en cinq sets par Joao Fonseca au troi­sième tour de Roland‐Garros, après avoir pour­tant mené deux manches à zéro (4−6, 4–6, 6–3, 7–5, 7–5), Novak Djokovic a encore fait preuve de beau­coup de classe après sa défaite. 

En confé­rence de presse, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a révélé ce qu’il avait dit au jeune brési­lien lors de leur acco­lade au filet en fin de match. 

« Je l’ai féli­cité. Je lui ai dit qu’il méri­tait cette victoire car il avait joué un match incroyable, qu’il pouvait être fier de lui et je lui ai souhaité bonne chance pour la suite du tournoi. Le niveau de tennis qu’il affiche a suscité beau­coup d’enthousiasme autour de lui, et je pense qu’on a tous compris pour­quoi. Son niveau était tout simple­ment incroyable. »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 13:10

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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