Alors que beaucoup se demandaient l’an dernier s’il venait de disputer le dernier match de sa carrière à Roland‐Garros, après avoir embrassé sa main puis touché la terre battue parisienne au moment de quitter le court à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic est bien de retour Porte d’Auteuil cette année.
De passage en conférence de presse ce vendredi, le jour de ses 39 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a encore montré qu’il était aussi bon sur le court que face à un micro.
Le modérateur de la conférence de presse : « Novak, merci de passer ton anniversaire avec nous. On aimerait savoir comment tu vas depuis Rome et comment se passe ta préparation.«
NOVAK DJOKOVIC : « Oui, merci. Ce n’est pas vraiment comme ça que j’avais imaginé mon anniversaire, mais ça me fait plaisir de vous voir. Oui, j’ai passé beaucoup, beaucoup d’heures sur le court à essayer de perfectionner mon jeu et ma condition physique et à me préparer physiquement pour les matchs au meilleur des cinq sets. On verra bien. Je ne sais pas si ce sera le cas pour tout le tournoi. Mais les tournois du Grand Chelem ont toujours été, et je l’ai dit à maintes reprises, en tête de ma liste de priorités, en particulier ces deux dernières années. J’essaie donc toujours d’être au sommet de mes capacités pour bien jouer dans les tournois du Grand Chelem. J’ai donc hâte d’entrer sur le court et de commencer la compétition. »
A noter qu’au premier tour, Novak Djokovic affrontera le « bombardier » français Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial).
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 16:04