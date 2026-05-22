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Novak Djokovic : « Ce n’est pas vrai­ment comme ça que j’avais imaginé mon anniversaire… »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que beau­coup se deman­daient l’an dernier s’il venait de disputer le dernier match de sa carrière à Roland‐Garros, après avoir embrassé sa main puis touché la terre battue pari­sienne au moment de quitter le court à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic est bien de retour Porte d’Auteuil cette année.

De passage en confé­rence de presse ce vendredi, le jour de ses 39 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a encore montré qu’il était aussi bon sur le court que face à un micro. 

Le modé­ra­teur de la confé­rence de presse : « Novak, merci de passer ton anni­ver­saire avec nous. On aime­rait savoir comment tu vas depuis Rome et comment se passe ta prépa­ra­tion.« 
NOVAK DJOKOVIC : « Oui, merci. Ce n’est pas vrai­ment comme ça que j’avais imaginé mon anni­ver­saire, mais ça me fait plaisir de vous voir. Oui, j’ai passé beau­coup, beau­coup d’heures sur le court à essayer de perfec­tionner mon jeu et ma condi­tion physique et à me préparer physi­que­ment pour les matchs au meilleur des cinq sets. On verra bien. Je ne sais pas si ce sera le cas pour tout le tournoi. Mais les tour­nois du Grand Chelem ont toujours été, et je l’ai dit à maintes reprises, en tête de ma liste de prio­rités, en parti­cu­lier ces deux dernières années. J’essaie donc toujours d’être au sommet de mes capa­cités pour bien jouer dans les tour­nois du Grand Chelem. J’ai donc hâte d’entrer sur le court et de commencer la compétition. »

A noter qu’au premier tour, Novak Djokovic affron­tera le « bombar­dier » fran­çais Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial). 

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 16:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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