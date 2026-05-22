Alors que beau­coup se deman­daient l’an dernier s’il venait de disputer le dernier match de sa carrière à Roland‐Garros, après avoir embrassé sa main puis touché la terre battue pari­sienne au moment de quitter le court à la suite de sa défaite contre Jannik Sinner en demi‐finales, Novak Djokovic est bien de retour Porte d’Auteuil cette année.

De passage en confé­rence de presse ce vendredi, le jour de ses 39 ans, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a encore montré qu’il était aussi bon sur le court que face à un micro.

Le modé­ra­teur de la confé­rence de presse : « Novak, merci de passer ton anni­ver­saire avec nous. On aime­rait savoir comment tu vas depuis Rome et comment se passe ta prépa­ra­tion.«

NOVAK DJOKOVIC : « Oui, merci. Ce n’est pas vrai­ment comme ça que j’avais imaginé mon anni­ver­saire, mais ça me fait plaisir de vous voir. Oui, j’ai passé beau­coup, beau­coup d’heures sur le court à essayer de perfec­tionner mon jeu et ma condi­tion physique et à me préparer physi­que­ment pour les matchs au meilleur des cinq sets. On verra bien. Je ne sais pas si ce sera le cas pour tout le tournoi. Mais les tour­nois du Grand Chelem ont toujours été, et je l’ai dit à maintes reprises, en tête de ma liste de prio­rités, en parti­cu­lier ces deux dernières années. J’essaie donc toujours d’être au sommet de mes capa­cités pour bien jouer dans les tour­nois du Grand Chelem. J’ai donc hâte d’entrer sur le court et de commencer la compétition. »

A noter qu’au premier tour, Novak Djokovic affron­tera le « bombar­dier » fran­çais Giovanni Mpetshi Perricard (80e mondial).