De passage sur le plateau de l’émis­sion Quotidien sur la chaîne TMC, en marge de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est confié en fran­çais pendant une ving­taine de minutes.

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a notam­ment été inter­rogé sur le plus grand malen­tendu à son sujet.

« Certaines personnes pensent que j’ai des arrière‐pensées et que j’agis par intérêt personnel dans le cadre de mes acti­vités en dehors des courts de tennis. Rien de tout cela n’est vrai. Si j’en ai souf­fert ? Oui, bien sûr. Par exemple, en 2020, j’ai contribué à la créa­tion de la PTPA dans le but d’aider les joueurs moins bien classés qui n’ont pas les mêmes oppor­tu­nités que moi et que beau­coup d’autres joueurs de haut niveau. Mais les inter­pré­ta­tions ont été diffé­rentes de mon inten­tion. Cela m’a blessé », a répondu le Serbe, souriant et très classe tout au long de l’interview.