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Novak Djokovic : « Cela m’a blessé. Rien de tout cela n’est vrai »

Par
Baptiste Mulatier
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De passage sur le plateau de l’émis­sion Quotidien sur la chaîne TMC, en marge de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est confié en fran­çais pendant une ving­taine de minutes. 

L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a notam­ment été inter­rogé sur le plus grand malen­tendu à son sujet. 

« Certaines personnes pensent que j’ai des arrière‐pensées et que j’agis par intérêt personnel dans le cadre de mes acti­vités en dehors des courts de tennis. Rien de tout cela n’est vrai. Si j’en ai souf­fert ? Oui, bien sûr. Par exemple, en 2020, j’ai contribué à la créa­tion de la PTPA dans le but d’aider les joueurs moins bien classés qui n’ont pas les mêmes oppor­tu­nités que moi et que beau­coup d’autres joueurs de haut niveau. Mais les inter­pré­ta­tions ont été diffé­rentes de mon inten­tion. Cela m’a blessé », a répondu le Serbe, souriant et très classe tout au long de l’interview. 

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 13:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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