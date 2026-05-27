De passage sur le plateau de l’émission Quotidien sur la chaîne TMC, en marge de Roland‐Garros, Novak Djokovic s’est confié en français pendant une vingtaine de minutes.
L’homme aux 24 titres du Grand Chelem a notamment été interrogé sur le plus grand malentendu à son sujet.
« Certaines personnes pensent que j’ai des arrière‐pensées et que j’agis par intérêt personnel dans le cadre de mes activités en dehors des courts de tennis. Rien de tout cela n’est vrai. Si j’en ai souffert ? Oui, bien sûr. Par exemple, en 2020, j’ai contribué à la création de la PTPA dans le but d’aider les joueurs moins bien classés qui n’ont pas les mêmes opportunités que moi et que beaucoup d’autres joueurs de haut niveau. Mais les interprétations ont été différentes de mon intention. Cela m’a blessé », a répondu le Serbe, souriant et très classe tout au long de l’interview.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 13:22