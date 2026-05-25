Vainqueur en 4 sets dans une ambiance relax et détendu qui a pu ressemble sur certaines séquences à une exhi­bi­tion, Novak Djokovic bien que très labo­rieux a décidé de posi­tiver. Novak a surtout insisté sur l’idée que son adver­saire du soir avait quand même un style parti­cu­lier avec ce service incroyable.

« Il était impor­tant pour moi de garder mon calme dans les moments cruciaux. Je n’y suis pas parvenu dans le premier set, mais ensuite ça s’est mieux passé car j’ai pu mieux lire son service, mieux l’an­ti­ciper. Dans le premier set, je n’ai abso­lu­ment pas eu la moindre chance de répondre à son service, l’un des plus incroyables en termes de préci­sion et de vitesse que j’aie jamais affronté. Je lui souhaite bonne chance pour la suite du tournoi, et s’il parvient à se ressaisir, ce n’est jamais facile de jouer contre un Français sur le court central, et la pres­sion est palpable. En résumé, c’était un bon match, exac­te­ment ce qu’il me fallait pour la suite »

