Vainqueur en 4 sets dans une ambiance relax et détendu qui a pu ressemble sur certaines séquences à une exhibition, Novak Djokovic bien que très laborieux a décidé de positiver. Novak a surtout insisté sur l’idée que son adversaire du soir avait quand même un style particulier avec ce service incroyable.
« Il était important pour moi de garder mon calme dans les moments cruciaux. Je n’y suis pas parvenu dans le premier set, mais ensuite ça s’est mieux passé car j’ai pu mieux lire son service, mieux l’anticiper. Dans le premier set, je n’ai absolument pas eu la moindre chance de répondre à son service, l’un des plus incroyables en termes de précision et de vitesse que j’aie jamais affronté. Je lui souhaite bonne chance pour la suite du tournoi, et s’il parvient à se ressaisir, ce n’est jamais facile de jouer contre un Français sur le court central, et la pression est palpable. En résumé, c’était un bon match, exactement ce qu’il me fallait pour la suite »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 07:19