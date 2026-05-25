Accueil Roland Garros

Novak Djokovic : « C’est exac­te­ment ce qu’il me fallait pour le suite »

Par
Laurent Trupiano
-
191
Screenshot

Vainqueur en 4 sets dans une ambiance relax et détendu qui a pu ressemble sur certaines séquences à une exhi­bi­tion, Novak Djokovic bien que très labo­rieux a décidé de posi­tiver. Novak a surtout insisté sur l’idée que son adver­saire du soir avait quand même un style parti­cu­lier avec ce service incroyable.

« Il était impor­tant pour moi de garder mon calme dans les moments cruciaux. Je n’y suis pas parvenu dans le premier set, mais ensuite ça s’est mieux passé car j’ai pu mieux lire son service, mieux l’an­ti­ciper. Dans le premier set, je n’ai abso­lu­ment pas eu la moindre chance de répondre à son service, l’un des plus incroyables en termes de préci­sion et de vitesse que j’aie jamais affronté. Je lui souhaite bonne chance pour la suite du tournoi, et s’il parvient à se ressaisir, ce n’est jamais facile de jouer contre un Français sur le court central, et la pres­sion est palpable. En résumé, c’était un bon match, exac­te­ment ce qu’il me fallait pour la suite »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 07:19

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥