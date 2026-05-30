Novak sait ce que cela produit d’être poussé par une nation toute entière et il fait bien d’en parler pour Joao car le peuple brésilien ne va cesser de la soutenir comme elle a pu le faire par le passé avec Gustavo Kuerten. Interrogé sur l’avenir de Joao, Novak a été très clair.
« Il a de toute évidence le potentiel pour y arriver. Il faut que les choses se mettent en place. Mais c’est un joueur très professionnel, de ce que j’ai vu au cours des deux dernières années où il a été sur le circuit. Il a ce qu’il faut pour le succès : le talent, la puissance, et le soutien de toute la nation brésilienne – et à juste titre ! Je pense qu’il peut être le prochain « grand », et gagner des Grands Chelems »
Publié le samedi 30 mai 2026 à 08:19