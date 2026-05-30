Novak sait ce que cela produit d’être poussé par une nation toute entière et il fait bien d’en parler pour Joao car le peuple brési­lien ne va cesser de la soutenir comme elle a pu le faire par le passé avec Gustavo Kuerten. Interrogé sur l’avenir de Joao, Novak a été très clair.



« Il a de toute évidence le poten­tiel pour y arriver. Il faut que les choses se mettent en place. Mais c’est un joueur très profes­sionnel, de ce que j’ai vu au cours des deux dernières années où il a été sur le circuit. Il a ce qu’il faut pour le succès : le talent, la puis­sance, et le soutien de toute la nation brési­lienne – et à juste titre ! Je pense qu’il peut être le prochain « grand », et gagner des Grands Chelems »