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Novak Djokovic croit très fort en Joao Fonseca : « Il a ce qu’il faut pour le succès : le talent, la puis­sance, et le soutien de toute la nation brésilienne »

Par
Laurent Trupiano
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Novak sait ce que cela produit d’être poussé par une nation toute entière et il fait bien d’en parler pour Joao car le peuple brési­lien ne va cesser de la soutenir comme elle a pu le faire par le passé avec Gustavo Kuerten. Interrogé sur l’avenir de Joao, Novak a été très clair.


« Il a de toute évidence le poten­tiel pour y arriver. Il faut que les choses se mettent en place. Mais c’est un joueur très profes­sionnel, de ce que j’ai vu au cours des deux dernières années où il a été sur le circuit. Il a ce qu’il faut pour le succès : le talent, la puis­sance, et le soutien de toute la nation brési­lienne – et à juste titre ! Je pense qu’il peut être le prochain « grand », et gagner des Grands Chelems »

Publié le samedi 30 mai 2026 à 08:19

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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