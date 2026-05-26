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Novak Djokovic dévoile ses trois grands défauts, dont un assez problématique

Par
Thomas S
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Quelques heures après son entrée en lice diffi­cile contre le Français, Mpetshi Perricard, au premier tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic était l’in­vité ce lundi de l’émis­sion, Quotidien, sur la chaîne TMC.

Et après avoir dévoilé ses trois qualités prin­ci­pales (géné­ro­sité, inté­grité et dévoue­ment), le Serbe a égale­ment été invité à dési­gner ses trois grands défauts. Et il s’est prêté au jeu avec beau­coup d’honnêteté. 

« Je suis têtu, très têtu. Il faut aussi être têtu pour évoluer à ce niveau mais il y a le têtu positif mais je suis aussi têtu négatif. Je suis aussi souvent en retard. Par exemple, aujourd’hui, j’avais rendez‐vous à 19h30 et je suis arrivé à 19h35. Et enfin je dirais que je perds du temps sur des choses qui ne sont pas utiles. Parfois, je ne suis pas très productif », a déclaré Djokovic qui a donc pointé du doigt sa ponc­tua­lité défaillante. 

Un défaut bien connu des autres joueurs du circuit, notam­ment quand ceux‐ci se retrouvent à attendre de longues minutes l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem pour un entraînement. 

Publié le mardi 26 mai 2026 à 19:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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