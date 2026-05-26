Quelques heures après son entrée en lice difficile contre le Français, Mpetshi Perricard, au premier tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic était l’invité ce lundi de l’émission, Quotidien, sur la chaîne TMC.
Et après avoir dévoilé ses trois qualités principales (générosité, intégrité et dévouement), le Serbe a également été invité à désigner ses trois grands défauts. Et il s’est prêté au jeu avec beaucoup d’honnêteté.
Djokovic shares— Corvath Draemir (@Archaicmind3000) May 26, 2026
- His three main qualities : generosity, integrity, dedication
- His three main flaws : being stubborn, tardiness, spending too much time on unproductive things
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« Je suis têtu, très têtu. Il faut aussi être têtu pour évoluer à ce niveau mais il y a le têtu positif mais je suis aussi têtu négatif. Je suis aussi souvent en retard. Par exemple, aujourd’hui, j’avais rendez‐vous à 19h30 et je suis arrivé à 19h35. Et enfin je dirais que je perds du temps sur des choses qui ne sont pas utiles. Parfois, je ne suis pas très productif », a déclaré Djokovic qui a donc pointé du doigt sa ponctualité défaillante.
Un défaut bien connu des autres joueurs du circuit, notamment quand ceux‐ci se retrouvent à attendre de longues minutes l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem pour un entraînement.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 19:09