Quelques heures après son entrée en lice diffi­cile contre le Français, Mpetshi Perricard, au premier tour de Roland‐Garros, Novak Djokovic était l’in­vité ce lundi de l’émis­sion, Quotidien, sur la chaîne TMC.

Et après avoir dévoilé ses trois qualités prin­ci­pales (géné­ro­sité, inté­grité et dévoue­ment), le Serbe a égale­ment été invité à dési­gner ses trois grands défauts. Et il s’est prêté au jeu avec beau­coup d’honnêteté.

Djokovic shares



- His three main quali­ties : gene­ro­sity, inte­grity, dedi­ca­tion

- His three main flaws : being stub­born, tardi­ness, spen­ding too much time on unpro­duc­tive things



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« Je suis têtu, très têtu. Il faut aussi être têtu pour évoluer à ce niveau mais il y a le têtu positif mais je suis aussi têtu négatif. Je suis aussi souvent en retard. Par exemple, aujourd’hui, j’avais rendez‐vous à 19h30 et je suis arrivé à 19h35. Et enfin je dirais que je perds du temps sur des choses qui ne sont pas utiles. Parfois, je ne suis pas très productif », a déclaré Djokovic qui a donc pointé du doigt sa ponc­tua­lité défaillante.

Un défaut bien connu des autres joueurs du circuit, notam­ment quand ceux‐ci se retrouvent à attendre de longues minutes l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem pour un entraînement.