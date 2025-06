Le Serbe a réalisé un gros match tant physi­que­ment que tacti­que­ment. En confé­rence de presse, Novak était donc satis­fait même s’il sait que le défi Sinner sera un chal­lenge encore plus diffi­cile à relever.

« C’est un témoi­gnage à moi‐même et à d’autres que j’arrive toujours à jouer au plus haut niveau. Donc, bien sûr, la sensa­tion est énorme et j’essaie d’en profiter. Si on regarde les résul­tats que j’ai eus cette année, j’ai perdu de multiples matchs au premier tour des grands tour­nois et des Masters. Bien sûr, ce n’était pas une belle sensa­tion. C’est quelque chose que je n’ai pas vécu depuis les 20 années que je joue. C’est pour­quoi j’ai dit qu’il faut essayer de trouver un moyen de rebondir lors des Grands Chelems. Ce n’est pas un secret, cela fait des années que c’est comme cela, mais surtout main­te­nant, pour moi, c’est toute une ques­tion de Grand Chelem, de rehausser le niveau, de jouer mon meilleur tennis lors de ces 4 tour­nois. C’est ce que j’ai réussi à faire. »