De passage en confé­rence de presse ce dimanche à deux jours de son entrée en lice à Roland‐Garros où il sera opposé au Français Pierre‐Hugues Herbert, Novak Djokovic, qui a déclaré avoir de faibles attentes mais de grands espoir, a été invité à s’ex­pli­quer sur cette formule.

« C’est un peu subjectif tout cela. J’ai un peu de diffi­culté à parler de ce que sont mes attentes. Quelque chose de moins qu’un titre, cela ne m’a jamais satis­fait. J’ai toujours été comme cela. Cela peut paraître de l’ar­ro­gance pour certains, mais le fait que je joue encore à ce haut niveau, c’est parce que je veux vrai­ment marquer l’his­toire de ce sport et gagner les plus grands titres. Il est certain que Roland‐Garros est l’un d’entre eux. Donc mes espoirs et mes objec­tifs sont les mêmes qu’a­vant, mais je dois abaisser mes attentes, je dirais, réduire mes attentes en ne réflé­chis­sant pas trop à long terme et prendre les choses plus au jour le jour pour déve­lopper, recons­truire mon jeu parce que c’est ce que j’es­saie de faire, de rejouer de manière constante à un bon niveau, ce qui est néces­saire si on veut aller jusqu’en finale. »