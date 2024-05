Sans spécia­le­ment briller, Novak Djokovic a franchi le premier tour de Roland Garros face à Pierre‐Hugues Herbert (6−4, 7–6, 6–4). En confé­rence de presse, le numéro un mondial a pour­tant rappelé sa déter­mi­na­tion sans faille quand il dispute un Grand Chelem.

« Je le dis depuis le début de l’année, depuis long­temps, les Grands Chelems, ce sont les tour­nois qui me permettent de me lever le matin, de sortir du lit et d’aller à l’en­traî­ne­ment. C’est ce qui me motive lorsque je vais sur le court pour m’en­traîner, je pense aux Grands Chelems. Je suis ici, j’es­père que je conti­nuerai sur cette lancée. »