Lors de son média day, Novak Djokovic est apparu relax et tran­quille. Il a notam­ment précisé les choses concer­nant son état physique. Sa réponse va rassurer ses fans et ceux qui veulent sur le Serbe soit dans les meilleures condi­tions pour tenter de soulever le trophée une troi­sième fois.

« Les choses sont diffé­rentes d’il y a 10 ans. Mon corps est diffé­rent, il répond diffé­rem­ment par rapport à ce calen­drier, le fait de jouer saison après saison, inlas­sa­ble­ment, au fur et à mesure de l’année. Donc, je vais donner prio­rité aux tournoi du Grand Chelem. Je me sens bien en ce moment. Je n’ai pas de problème physique qui puisse être une source de préoc­cu­pa­tion. Je veux me sentir bien lorsque j’aborde un Grand Chelem »