Acteur jeudi de la soirée spéciale de Gaël Monfils sur le Philippe‐Chatrier, pour le dernier Roland‐Garros du Français, Novak Djokovic a rendu un vibrant hommage en conférence de presse à celui qui ne l’a jamais battu en 20 confrontations.
« Je voudrais aussi dire quelques mots sur Gaël, qui a été un ami et un rival, et quelqu’un que j’ai vraiment admiré et avec qui j’ai grandi depuis l’âge de 13 ou 14 ans. C’était une soirée merveilleuse, une ambiance incroyable, et il méritait pleinement cette célébration de sa carrière que nous avons vécue jeudi soir. C’était vraiment agréable pour nous tous d’être là pour lui. Il le méritait. Juste un petit message pour Gaël, car il le mérite vraiment, non seulement en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant qu’être humain, quelqu’un qui a touché le cœur de tant de gens, qui a le respect, je pense, de tout le monde dans les vestiaires masculins et féminins, de toutes les générations avec lesquelles il a concouru. Je ne connais personne qui n’aime vraiment pas Gaël. C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. Il a une capacité athlétique incroyable. J’ai hâte de le voir disputer son dernier Roland‐Garros ici. »
Une déclaration qui devrait particulièrement toucher Gaël Monfils.
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 12:11