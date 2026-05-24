Accueil Roland Garros

Novak Djokovic : « Je ne connais personne dans le monde du tennis qui n’aime pas Gaël Monfils »

Par
Baptiste Mulatier
-
253

Acteur jeudi de la soirée spéciale de Gaël Monfils sur le Philippe‐Chatrier, pour le dernier Roland‐Garros du Français, Novak Djokovic a rendu un vibrant hommage en confé­rence de presse à celui qui ne l’a jamais battu en 20 confrontations. 

« Je voudrais aussi dire quelques mots sur Gaël, qui a été un ami et un rival, et quelqu’un que j’ai vrai­ment admiré et avec qui j’ai grandi depuis l’âge de 13 ou 14 ans. C’était une soirée merveilleuse, une ambiance incroyable, et il méri­tait plei­ne­ment cette célé­bra­tion de sa carrière que nous avons vécue jeudi soir. C’était vrai­ment agréable pour nous tous d’être là pour lui. Il le méri­tait. Juste un petit message pour Gaël, car il le mérite vrai­ment, non seule­ment en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant qu’être humain, quelqu’un qui a touché le cœur de tant de gens, qui a le respect, je pense, de tout le monde dans les vestiaires mascu­lins et fémi­nins, de toutes les géné­ra­tions avec lesquelles il a concouru. Je ne connais personne qui n’aime vrai­ment pas Gaël. C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. Il a une capa­cité athlé­tique incroyable. J’ai hâte de le voir disputer son dernier Roland‐Garros ici. »

Une décla­ra­tion qui devrait parti­cu­liè­re­ment toucher Gaël Monfils. 

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 12:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥