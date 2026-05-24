Acteur jeudi de la soirée spéciale de Gaël Monfils sur le Philippe‐Chatrier, pour le dernier Roland‐Garros du Français, Novak Djokovic a rendu un vibrant hommage en confé­rence de presse à celui qui ne l’a jamais battu en 20 confrontations.

« Je voudrais aussi dire quelques mots sur Gaël, qui a été un ami et un rival, et quelqu’un que j’ai vrai­ment admiré et avec qui j’ai grandi depuis l’âge de 13 ou 14 ans. C’était une soirée merveilleuse, une ambiance incroyable, et il méri­tait plei­ne­ment cette célé­bra­tion de sa carrière que nous avons vécue jeudi soir. C’était vrai­ment agréable pour nous tous d’être là pour lui. Il le méri­tait. Juste un petit message pour Gaël, car il le mérite vrai­ment, non seule­ment en tant que joueur de tennis, mais aussi en tant qu’être humain, quelqu’un qui a touché le cœur de tant de gens, qui a le respect, je pense, de tout le monde dans les vestiaires mascu­lins et fémi­nins, de toutes les géné­ra­tions avec lesquelles il a concouru. Je ne connais personne qui n’aime vrai­ment pas Gaël. C’est l’un de mes joueurs préférés à regarder. Il a une capa­cité athlé­tique incroyable. J’ai hâte de le voir disputer son dernier Roland‐Garros ici. »

Une décla­ra­tion qui devrait parti­cu­liè­re­ment toucher Gaël Monfils.