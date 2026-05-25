Après avoir célébré sa victoire contre Giovanni Mpetshi‐Perricard au premier tour de Roland‐Garros par une petite danse, Novak Djokovic a partagé un moment émou­vant sur le court Philippe‐Chatrier avec ses deux enfants, Stefan et Tara, venus le rejoindre à l’issue de la rencontre.

Au micro de Prime Video, le Serbe est revenu sur cette séquence forcé­ment spéciale.

L’émotion de Novak Djokovic quand il parle de ses enfants 🥹❤️#RolandGarros pic.twitter.com/CQWnrtz4uu — Prime Video Sport France (@PVSportFR) May 24, 2026

« C’est impor­tant d’avoir une belle connexion avec ses enfants, sa famille. Ce moment était spécial car c’était la première fois que les enfants entraient sur le court central de Roland‐Garros. Je vais peut‐être avoir des problèmes avec l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi mais je suis content de partager ce moment vrai­ment spécial. Les enfants rentrent ce lundi à la maison pour aller à l’école, mais ils sont venus ici pour mon anni­ver­saire et le début du tournoi. Je suis très heureux quand ils sont avec moi. Je profite de moment au maximum. »