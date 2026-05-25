Accueil Roland Garros

Novak Djokovic : « Je vais peut‐être avoir des problèmes avec l’or­ga­ni­sa­tion, mais j’étais très content de partager ce moment avec mes enfants sur le court »

Par
Baptiste Mulatier
-
647

Après avoir célébré sa victoire contre Giovanni Mpetshi‐Perricard au premier tour de Roland‐Garros par une petite danse, Novak Djokovic a partagé un moment émou­vant sur le court Philippe‐Chatrier avec ses deux enfants, Stefan et Tara, venus le rejoindre à l’issue de la rencontre.

Au micro de Prime Video, le Serbe est revenu sur cette séquence forcé­ment spéciale. 

« C’est impor­tant d’avoir une belle connexion avec ses enfants, sa famille. Ce moment était spécial car c’était la première fois que les enfants entraient sur le court central de Roland‐Garros. Je vais peut‐être avoir des problèmes avec l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi mais je suis content de partager ce moment vrai­ment spécial. Les enfants rentrent ce lundi à la maison pour aller à l’école, mais ils sont venus ici pour mon anni­ver­saire et le début du tournoi. Je suis très heureux quand ils sont avec moi. Je profite de moment au maximum. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 13:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥