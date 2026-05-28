Les grosses chaleurs posent le sujet de l’utilisation du toit comme c’est le cas à l’Open d’Australie.
A Roland Garros, cela n’a jamais été vraiment d’actualité par le passé et c’est pour cela qu’il règne un certain flou sur le fait de l’ouvrir ou pas.
En conférence de presse, Novak a été interrogé à ce sujet et pour lui la question se pose vraiment cette année même s’il estime que cela ne serait pas vraiment « fair play ».
« Je ne comprends pas pourquoi ils n’ont pas de règle relative à la chaleur. Je pensais qu’il y en avait une dans tous les tournois du Grand Chelem, mais quelqu’un m’a dit qu’il n’y en avait pas à Roland‐Garros. C’est toujours sujet à débat. iMais si vous fermez un toit, et que tous les autres continuent à jouer, ce n’est pas juste non plus… Pourquoi fermer le court central alors que tous les autres doivent jouer sous la chaleur. Je ne serais pas d’accord avec ça. »
Publié le jeudi 28 mai 2026 à 07:12