Les grosses chaleurs posent le sujet de l’uti­li­sa­tion du toit comme c’est le cas à l’Open d’Australie.

A Roland Garros, cela n’a jamais été vrai­ment d’ac­tua­lité par le passé et c’est pour cela qu’il règne un certain flou sur le fait de l’ou­vrir ou pas.

En confé­rence de presse, Novak a été inter­rogé à ce sujet et pour lui la ques­tion se pose vrai­ment cette année même s’il estime que cela ne serait pas vrai­ment « fair play ».

« Je ne comprends pas pour­quoi ils n’ont pas de règle rela­tive à la chaleur. Je pensais qu’il y en avait une dans tous les tour­nois du Grand Chelem, mais quel­qu’un m’a dit qu’il n’y en avait pas à Roland‐Garros. C’est toujours sujet à débat. iMais si vous fermez un toit, et que tous les autres conti­nuent à jouer, ce n’est pas juste non plus… Pourquoi fermer le court central alors que tous les autres doivent jouer sous la chaleur. Je ne serais pas d’ac­cord avec ça. »