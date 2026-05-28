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Novak Djokovic ne veut pas de privi­lège : « Si vous fermez un toit, et que tous les autres conti­nuent à jouer, ce n’est pas juste non plus… Pourquoi fermer le court central alors que tous les autres doivent jouer sous la chaleur »

Par
Laurent Trupiano
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Les grosses chaleurs posent le sujet de l’uti­li­sa­tion du toit comme c’est le cas à l’Open d’Australie.

A Roland Garros, cela n’a jamais été vrai­ment d’ac­tua­lité par le passé et c’est pour cela qu’il règne un certain flou sur le fait de l’ou­vrir ou pas. 

En confé­rence de presse, Novak a été inter­rogé à ce sujet et pour lui la ques­tion se pose vrai­ment cette année même s’il estime que cela ne serait pas vrai­ment « fair play ».

« Je ne comprends pas pour­quoi ils n’ont pas de règle rela­tive à la chaleur. Je pensais qu’il y en avait une dans tous les tour­nois du Grand Chelem, mais quel­qu’un m’a dit qu’il n’y en avait pas à Roland‐Garros. C’est toujours sujet à débat. iMais si vous fermez un toit, et que tous les autres conti­nuent à jouer, ce n’est pas juste non plus… Pourquoi fermer le court central alors que tous les autres doivent jouer sous la chaleur. Je ne serais pas d’ac­cord avec ça. »

Publié le jeudi 28 mai 2026 à 07:12

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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