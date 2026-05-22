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Novak Djokovic, on va vite savoir

Par
Laurent Trupiano
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Le Serbe dont on ne sait pas grand chose a été programmé dès dimanche, ce qui veut dire que l’on va vite savoir dans quel était il est d’au­tant qu’il affronte Giovanni Mpetshi Perricard. Même si le trico­lore a une certaine cote chez lui, le public du central sera sans doute plus derrière le Serbe. 

Ce tirage est plutôt positif car cela va mettre Novak tout de suite dans le bain face à un adver­saire qui est loin d’être un spécia­liste de l’ocre et qui n’est pas vrai­ment en confiance. De plus, le jeu de Giovanni surtout basé sur son service ne va pas norma­le­ment pousser Novak à faire des longs rallyes. 

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 08:38

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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