Le Serbe dont on ne sait pas grand chose a été programmé dès dimanche, ce qui veut dire que l’on va vite savoir dans quel était il est d’au­tant qu’il affronte Giovanni Mpetshi Perricard. Même si le trico­lore a une certaine cote chez lui, le public du central sera sans doute plus derrière le Serbe.

Men’s Singles matches sche­duled for SUNDAY at #RolandGarros :



Includes Djokovic, Zverev, Fritz, Fonseca and Borges. pic.twitter.com/7aLn03SJrx — José Morgado (@josemorgado) May 21, 2026

Ce tirage est plutôt positif car cela va mettre Novak tout de suite dans le bain face à un adver­saire qui est loin d’être un spécia­liste de l’ocre et qui n’est pas vrai­ment en confiance. De plus, le jeu de Giovanni surtout basé sur son service ne va pas norma­le­ment pousser Novak à faire des longs rallyes.