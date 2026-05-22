Le Serbe dont on ne sait pas grand chose a été programmé dès dimanche, ce qui veut dire que l’on va vite savoir dans quel était il est d’autant qu’il affronte Giovanni Mpetshi Perricard. Même si le tricolore a une certaine cote chez lui, le public du central sera sans doute plus derrière le Serbe.
Men’s Singles matches scheduled for SUNDAY at #RolandGarros :— José Morgado (@josemorgado) May 21, 2026
Includes Djokovic, Zverev, Fritz, Fonseca and Borges. pic.twitter.com/7aLn03SJrx
Ce tirage est plutôt positif car cela va mettre Novak tout de suite dans le bain face à un adversaire qui est loin d’être un spécialiste de l’ocre et qui n’est pas vraiment en confiance. De plus, le jeu de Giovanni surtout basé sur son service ne va pas normalement pousser Novak à faire des longs rallyes.
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 08:38