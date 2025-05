À chaque édition de Roland‐Garros, le sujet de l’agi­ta­tion du public fran­çais en tribunes revient constam­ment sur la table. Il faut dire que les suppor­ters à la Porte d’Auteuil sont parti­cu­liè­re­ment chauds et qu’ils peuvent parfois pousser le bouchon un peu loin. Ce n’est pas Jakub Mensik qui dira le contraire après sa victoire ce mardi face à Alexandre Muller.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse suite à sa victoire au premier tour, Novak Djokovic, qui sera opposé au Français Corentin Moutet lors de son prochain match, est revenu sur la parti­cu­la­rité d’af­fronter un joueur local à Roland‐Garros.

« Eh bien, il est logique, quand vous regardez les quatre Grands Chelems, où que vous alliez, quand il y a un joueur du pays qui joue dans le tournoi, il a le public derrière lui, et ça n’a rien d’étrange, c’est quelque chose auquel on s’at­tend. Mais il est vrai qu’ici, en France, et à Paris, par rapport aux autres tour­nois du Grand Chelem, les gens sont plus bruyants, plus passionnés, et soutiennent plus bruyam­ment leurs joueurs, ce qui peut être déran­geant pour certains joueurs. Je sais que ce n’est pas l’en­vi­ron­ne­ment idéal pour jouer, mais il faut faire avec ! J’ai joué dans beau­coup d’at­mo­sphères hostiles dans ma carrière, et ce n’est pas quelque chose que je n’ai jamais connu. Je ne dis pas que l’en­vi­ron­ne­ment sera hostile pour moi ou pas. Je m’at­tends, quand je joue contre un joueur fran­çais à Roland‐Garros, à ce que la plupart des gens soutiennent le joueur fran­çais, et ça, je ne le prends pas person­nel­le­ment. Mais quand on est sur le court, et certaines choses qui dépassent les limites, je comprends que certains joueurs aient envie de protéger leur espace, leur inté­grité, notam­ment quand il y a un manque de respect. »