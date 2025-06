Novak est conscient de la tâche qui l’at­tend face à Jannik Sinner, qui déroule depuis le début du tournoi. S’il a réalisé une belle perfor­mance face à Zverev, il devra hausser encore son niveau s’il veut pouvoir inquiéter l’Italien qui joue beau­coup plus vite que l’Allemand.

« Jannik est en pleine forme et il est le meilleur joueur de ces deux dernières années… et il le mérite. Il joue un tennis formi­dable… offensif. Il est extrê­me­ment fort dans tous les aspects de son jeu. Je ne l’ai pas affronté depuis un moment. Nous avons toujours eu des matchs passion­nants. À un moment, je crois que nous avons joué trois ou quatre matchs en très peu de temps sur dur… nous avons peut‐être joué une fois sur terre battue à Monte‐Carlo, il y a des années, je crois. Ce sera bien sûr la demi‐finale d’un Grand Chelem contre le numéro 1 mondial. Il n’y a pas de plus grand événe­ment pour moi. Alors je vais faire de mon mieux pour accé­lérer et faire aussi bien que ce soir. »