De passage ce dimanche en confé­rence de presse après sa 17e quali­fi­ca­tion en quarts de finale de Roland‐Garros (un record devant Rafael Nadal), Novak Djokovic, inter­rogé sur la raison pour laquelle il tenait à s’ex­primer en fran­çais lors de chacune de ses inter­views depuis son arrivée à Paris, a insisté sur la notion de respect.

« Je pense que c’est une ques­tion de respect. C’est une ques­tion de respect – pardon – lorsque vous êtes dans un pays parti­cu­lier, d’es­sayer de parler la langue de ce pays. Je pense que cela vous permet en fait de vous rappro­cher des gens, de sorte qu’ils vous respectent davan­tage. C’est une sorte de respect mutuel. C’est ainsi que je vois les choses. J’ai toujours été attiré par les langues dès mon plus jeune âge, et comme j’ai été formé en Allemagne, j’ai appris l’al­le­mand et l’an­glais à l’école, puis j’ai appris l’ita­lien assez rapi­de­ment. J’ai aussi appris le fran­çais et un peu l’es­pa­gnol. Je pense donc que plus vous parlez de langues, plus vous serez respecté, plus vous tirerez de valeur des rela­tions avec les gens, simple­ment de votre expé­rience dans un pays donné. Je sais que ce n’est pas le niveau parfait, mais au moins je pense que lorsque vous faites un effort, les gens le reconnaissent. »