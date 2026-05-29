C’est l’une des images fortes de cette rencontre entre Novak Djokovic et Joao Fonseca comp­tant pour le troi­sième tour de Roland‐Garros.

Alors que le Brésilien a réussi à recoller à deux manches partout après avoir été mené deux sets à rien, le Serbe, après une longue pause aux vestiaires, a été pris de vomis­se­ment au début du cinquième set.

Novak Djokovic vient de vomir sur le court en début de cinquième set. 🤮#RolandGarros pic.twitter.com/CSvJK4HRA3 — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 29, 2026

Visiblement touché physi­que­ment, Nole n’a pas pour autant dit son dernier mot face à un Fonseca qui manque cruel­le­ment d’ex­pé­rience de ces moments chauds en cinq sets.