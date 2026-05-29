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Novak Djokovic pris de vomis­se­ment au début du 5e set contre Fonseca

Par
Thomas S
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C’est l’une des images fortes de cette rencontre entre Novak Djokovic et Joao Fonseca comp­tant pour le troi­sième tour de Roland‐Garros.

Alors que le Brésilien a réussi à recoller à deux manches partout après avoir été mené deux sets à rien, le Serbe, après une longue pause aux vestiaires, a été pris de vomis­se­ment au début du cinquième set.

Visiblement touché physi­que­ment, Nole n’a pas pour autant dit son dernier mot face à un Fonseca qui manque cruel­le­ment d’ex­pé­rience de ces moments chauds en cinq sets. 

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 20:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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