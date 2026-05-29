C’est l’une des images fortes de cette rencontre entre Novak Djokovic et Joao Fonseca comptant pour le troisième tour de Roland‐Garros.
Alors que le Brésilien a réussi à recoller à deux manches partout après avoir été mené deux sets à rien, le Serbe, après une longue pause aux vestiaires, a été pris de vomissement au début du cinquième set.
Novak Djokovic vient de vomir sur le court en début de cinquième set. 🤮#RolandGarros pic.twitter.com/CSvJK4HRA3— Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 29, 2026
Visiblement touché physiquement, Nole n’a pas pour autant dit son dernier mot face à un Fonseca qui manque cruellement d’expérience de ces moments chauds en cinq sets.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 20:16