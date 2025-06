Qualifié pour les huitièmes de finale, Novak Djokovic jouera face à Cameron Norrie son 116e match à Roland‐Garros, soit autant que Rafael Nadal. Et si le Serbe s’im­pose, il dépas­sera en la matière son grand rival, vain­queur 14 fois du tournoi.

« Écoutez, nos records sont légè­re­ment diffé­rents ici, mais ce n’est pas grave. Je ne pense pas pouvoir être comparé à Rafa dans ce tournoi, mais savoir que j’ai désor­mais disputé presque autant de matchs que lui au cours de toute sa carrière dans ce tournoi est incroyable. Vous savez, cette statis­tique en termes de longé­vité est quelque chose que je recher­chais parti­cu­liè­re­ment au cours des cinq à sept dernières années, pour essayer de prolonger ma carrière, pour jouer au plus haut niveau aussi long­temps que possible, quel que soit mon âge, et c’est ce qui se passe, donc je ne peux pas être plus heureux », a commenté humble­ment Nole en zone mixte.