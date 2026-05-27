Bien que qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après une solide victoire contre le Français, Valentin Royer, Novak Djokovic semblait un brin tendu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

On ne sait pas si c’est à cause du soleil qui lui a tapé sur le système pendant près de quatre heures mais le Serbe a tenu à reca­drer, de manière assez sèche et dès les premières secondes de sa confé­rence de presse d’après match, l’un de nos confrères améri­cains sur un terme dési­gnant la durée de son match. Extraits.

Q. Vous avez disputé deux matchs, tous deux raison­na­ble­ment longs.

NOVAK DJOKOVIC : Raisonnablement longs, en effet.

Q. Ils n’ont pas duré cinq heures, mais vous avez tout de même passé beau­coup de temps sur le court. Que pensez‐vous de votre niveau et de votre condi­tion physique à ce stade ?

NOVAK DJOKOVIC : Je ne sais pas si j’apprécie ou si je suis d’accord avec votre commen­taire selon lequel c’est raison­na­ble­ment long. Quand on joue un match de trois heures et demie sur terre battue, c’est long et très épui­sant. Du moins, à mon avis. Donc, oui, vous savez, j’ai dépensé pas mal d’énergie physi­que­ment aujourd’hui (mercredi), par une journée très chaude. Des condi­tions très diffi­ciles. Oui, c’est évidem­ment de ma faute si je n’ai pas gagné en deux sets, car j’ai raté deux balles de match au troi­sième set. J’ai été trop passif sur ces points, et il a saisi ses chances, et il a obtenu le soutien du public qu’il recher­chait. Évidemment, le momentum a basculé, mais j’ai réussi à me reprendre au quatrième set. Vous savez, c’était très diffi­cile. Le score ne reflète peut‐être pas la réalité. C’était juste un match très, très diffi­cile. Je pense qu’il jouait à un très haut niveau. Il était survolté. On le voyait dès le premier point. Il avait vrai­ment des inten­tions très claires sur ce qu’il devait faire tacti­que­ment. C’est un combat­tant. Je ne l’avais jamais affronté aupa­ra­vant, mais j’avais vu certains des matchs qu’il avait disputés. C’est un excellent combat­tant, il est très compé­titif. C’est donc tout simple­ment une très belle victoire pour moi. Évidemment, ce n’est pas l’idéal d’avoir passé près de quatre heures sur le court, mais oui, c’est bien sûr positif quand on gagne.