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Novak Djokovic recadre sèche­ment un jour­na­liste : « Je ne sais pas si j’ap­précie vrai­ment votre commentaire »

Par
Thomas S
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Bien que qualifié pour le troi­sième tour de Roland‐Garros après une solide victoire contre le Français, Valentin Royer, Novak Djokovic semblait un brin tendu lors de son passage en confé­rence de presse d’après match.

On ne sait pas si c’est à cause du soleil qui lui a tapé sur le système pendant près de quatre heures mais le Serbe a tenu à reca­drer, de manière assez sèche et dès les premières secondes de sa confé­rence de presse d’après match, l’un de nos confrères améri­cains sur un terme dési­gnant la durée de son match. Extraits. 

Q. Vous avez disputé deux matchs, tous deux raison­na­ble­ment longs.
NOVAK DJOKOVIC : Raisonnablement longs, en effet. 

Q. Ils n’ont pas duré cinq heures, mais vous avez tout de même passé beau­coup de temps sur le court. Que pensez‐vous de votre niveau et de votre condi­tion physique à ce stade ?
NOVAK DJOKOVIC : Je ne sais pas si j’apprécie ou si je suis d’accord avec votre commen­taire selon lequel c’est raison­na­ble­ment long. Quand on joue un match de trois heures et demie sur terre battue, c’est long et très épui­sant. Du moins, à mon avis. Donc, oui, vous savez, j’ai dépensé pas mal d’énergie physi­que­ment aujourd’hui (mercredi), par une journée très chaude. Des condi­tions très diffi­ciles. Oui, c’est évidem­ment de ma faute si je n’ai pas gagné en deux sets, car j’ai raté deux balles de match au troi­sième set. J’ai été trop passif sur ces points, et il a saisi ses chances, et il a obtenu le soutien du public qu’il recher­chait. Évidemment, le momentum a basculé, mais j’ai réussi à me reprendre au quatrième set. Vous savez, c’était très diffi­cile. Le score ne reflète peut‐être pas la réalité. C’était juste un match très, très diffi­cile. Je pense qu’il jouait à un très haut niveau. Il était survolté. On le voyait dès le premier point. Il avait vrai­ment des inten­tions très claires sur ce qu’il devait faire tacti­que­ment. C’est un combat­tant. Je ne l’avais jamais affronté aupa­ra­vant, mais j’avais vu certains des matchs qu’il avait disputés. C’est un excellent combat­tant, il est très compé­titif. C’est donc tout simple­ment une très belle victoire pour moi. Évidemment, ce n’est pas l’idéal d’avoir passé près de quatre heures sur le court, mais oui, c’est bien sûr positif quand on gagne.

Publié le mercredi 27 mai 2026 à 22:08

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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