Bien que qualifié pour le troisième tour de Roland‐Garros après une solide victoire contre le Français, Valentin Royer, Novak Djokovic semblait un brin tendu lors de son passage en conférence de presse d’après match.
On ne sait pas si c’est à cause du soleil qui lui a tapé sur le système pendant près de quatre heures mais le Serbe a tenu à recadrer, de manière assez sèche et dès les premières secondes de sa conférence de presse d’après match, l’un de nos confrères américains sur un terme désignant la durée de son match. Extraits.
Q. Vous avez disputé deux matchs, tous deux raisonnablement longs.
NOVAK DJOKOVIC : Raisonnablement longs, en effet.
Q. Ils n’ont pas duré cinq heures, mais vous avez tout de même passé beaucoup de temps sur le court. Que pensez‐vous de votre niveau et de votre condition physique à ce stade ?
NOVAK DJOKOVIC : Je ne sais pas si j’apprécie ou si je suis d’accord avec votre commentaire selon lequel c’est raisonnablement long. Quand on joue un match de trois heures et demie sur terre battue, c’est long et très épuisant. Du moins, à mon avis. Donc, oui, vous savez, j’ai dépensé pas mal d’énergie physiquement aujourd’hui (mercredi), par une journée très chaude. Des conditions très difficiles. Oui, c’est évidemment de ma faute si je n’ai pas gagné en deux sets, car j’ai raté deux balles de match au troisième set. J’ai été trop passif sur ces points, et il a saisi ses chances, et il a obtenu le soutien du public qu’il recherchait. Évidemment, le momentum a basculé, mais j’ai réussi à me reprendre au quatrième set. Vous savez, c’était très difficile. Le score ne reflète peut‐être pas la réalité. C’était juste un match très, très difficile. Je pense qu’il jouait à un très haut niveau. Il était survolté. On le voyait dès le premier point. Il avait vraiment des intentions très claires sur ce qu’il devait faire tactiquement. C’est un combattant. Je ne l’avais jamais affronté auparavant, mais j’avais vu certains des matchs qu’il avait disputés. C’est un excellent combattant, il est très compétitif. C’est donc tout simplement une très belle victoire pour moi. Évidemment, ce n’est pas l’idéal d’avoir passé près de quatre heures sur le court, mais oui, c’est bien sûr positif quand on gagne.
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 22:08