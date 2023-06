L’Histoire avec un grand « H » s’écrit ce dimanche à Roland‐Garros. Tombeur de Casper Ruud en finale, Novak Djokovic remporte un 3e titre sur la terre battue pari­sienne et, surtout, un 23e titre du Grand Chelem, devan­çant ainsi Rafael Nadal. Sensationnel.

« Le plus grand match de sa carrière », « le plus diffi­cile »… Les obser­va­teurs usaient de super­la­tifs afin d’in­sister sur l’enjeu de cette partie pour Nole. Et le début de match était en effet très compliqué pour le natif de Belgrade, sous pression.

Ruud avait été breaké sur son premier jeu de service en 2022 contre Rafael Nadal. Mais ce dimanche contre Djokovic, il dispu­tait sa troi­sième finale de Grand Chelem en un an. Il est rentré sans complexe sur le Philippe‐Chatrier, faisant reculer Djokovic avec son énorme coup droit lifté et ses balles bombées. Logiquement mené (1−4), Djokovic, malgré quelques approxi­ma­tions, glis­sades et erreurs de place­ment, restait au contact. Il reve­nait. Sans pani­quer. En s’ins­tal­lant dans l’échange et en rempor­tant les points importants.

Nole survo­lait le tie‐break, comme depuis le début du tournoi où il excelle dans cet exer­cice. Son adver­saire prenait un gros coup sur la tête.

Réglé et rassuré, Djokovic donnait un coup de collier. Il trou­vait du rythme, frap­pait plus fort, faisait des diffé­rences plus rapi­de­ment. Comme prévu, il domi­nait Ruud dans la diago­nale revers. Et surtout, il conti­nuait de s’ap­puyer sur une grosse première balle. Dans le troi­sième set, le Norvégien n’ab­di­quait pas mais Nole élevait encore le niveau pour conclure.

Novak Djokovic s’im­po­sait 7–6(1), 6–3, 7–5, en 3h12 de jeu. Il deve­nait le seul joueur de l’his­toire à avoir remporté tous les tour­nois du Grand Chelem au moins trois fois. Et il rede­viendra dès ce lundi numéro 1 mondial, devant Carlos Alcaraz qu’il a battu en demies.