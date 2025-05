Invité d’hon­neur lors de la céré­monie d’hom­mage à Rafael Nadal aux cotés de Roger Federer et Andy Murray, Novak Djokovic n’a pas pu s’empêcher de penser à sa propre fin de carrière, comme il l’a révélé ce lundi en confé­rence de presse avant son entrée en lice à Roland‐Garros.

« Si je suis honnête, en étant sur le court hier (dimanche), j’ai pensé aussi à ma propre fin de carrière en voyant Rafa (Nadal) prononcer son discours, surtout à ces moments où nous étions dans la pièce à l’ar­rière avec Andy (Murray) et Roger (Federer). On a discuté de leurs adieux à eux, en nous remé­mo­rant aussi nos riva­lités. Alors bien sûr une partie de moi est fière d’être encore là, de conti­nuer, mais en même temps, j’étais, et je le suis encore, un peu triste qu’ils soient tous partis, parce que ces gars‐là ont été ma plus grande moti­va­tion pour tenir aussi long­temps. Rafa méri­tait un tel hommage et je pense que chacun de nous rêve d’être un jour reconnu et célébré de cette façon. Je souhaite vrai­ment qu’un jour, je puisse avoir ce genre d’adieu du monde du tennis, c’est sûr. Mais je n’ai pas pensé à une date précise, si c’est ce que vous cherchez ! »