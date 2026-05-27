S’il a rendu un vibrant hommage à Gaël Monfils, qui a disputé son dernier match à Roland‐Garros, le Serbe n’a toute­fois pas résisté à l’envie de glisser une petite plai­san­terie sur son bilan face au Français (vingt victoires à zéro), sans citer les chiffres, évidemment.

« Je lui ai dit, et je l’ai aussi dit aux autres lorsque je parlais de lui, que l’héritage qu’il lais­sera derrière lui, du moins pour moi et pour tous ceux qui le connaissent depuis long­temps, dépasse large­ment le tennis. C’est avant tout un être humain formi­dable, un gars excep­tionnel. Il a toujours le sourire, il dégage constam­ment des ondes posi­tives. Il a traversé des moments diffi­ciles au cours de sa carrière, avec les bles­sures et toutes les épreuves qui vont avec, mais il est toujours revenu. Et sur le court, c’est l’un des joueurs les plus athlé­tiques que l’on ait vus : ses glis­sades, sa défense, ses smashs ou encore ses amor­ties sont devenus sa signa­ture. Il va énor­mé­ment nous manquer. Honnêtement, c’était l’un de mes joueurs préférés à regarder, sans aucun doute, mais aussi l’un de mes adver­saires préférés à affronter. (Rires.) Désolé, il fallait que je le dise. C’est vrai­ment quelqu’un d’incroyable. C’est toujours un plaisir d’échanger avec lui, d’être à ses côtés. »