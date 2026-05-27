S’il a rendu un vibrant hommage à Gaël Monfils, qui a disputé son dernier match à Roland‐Garros, le Serbe n’a toutefois pas résisté à l’envie de glisser une petite plaisanterie sur son bilan face au Français (vingt victoires à zéro), sans citer les chiffres, évidemment.
« Je lui ai dit, et je l’ai aussi dit aux autres lorsque je parlais de lui, que l’héritage qu’il laissera derrière lui, du moins pour moi et pour tous ceux qui le connaissent depuis longtemps, dépasse largement le tennis. C’est avant tout un être humain formidable, un gars exceptionnel. Il a toujours le sourire, il dégage constamment des ondes positives. Il a traversé des moments difficiles au cours de sa carrière, avec les blessures et toutes les épreuves qui vont avec, mais il est toujours revenu. Et sur le court, c’est l’un des joueurs les plus athlétiques que l’on ait vus : ses glissades, sa défense, ses smashs ou encore ses amorties sont devenus sa signature. Il va énormément nous manquer. Honnêtement, c’était l’un de mes joueurs préférés à regarder, sans aucun doute, mais aussi l’un de mes adversaires préférés à affronter. (Rires.) Désolé, il fallait que je le dise. C’est vraiment quelqu’un d’incroyable. C’est toujours un plaisir d’échanger avec lui, d’être à ses côtés. »
Publié le mercredi 27 mai 2026 à 10:55