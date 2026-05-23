Quelques jours après avoir publiquement félicité Jannik Sinner pour avoir remporté tous les Masters 1000 suite à son sacre à Rome, Novak Djokovic a été interrogé sur l’actuel numéro 1 mondial, immense favori de cette édition de Roland‐Garros qui débute ce dimanche.
Et l’homme aux 24 Grands Chelems, toujours aussi classe, a tenu à lui rendre un très bel hommage.
« Je tiens à le féliciter une nouvelle fois. Je l’ai déjà fait sur les réseaux sociaux, mais je le répète, c’est un exploit incroyable pour lui et son équipe. On a beaucoup parlé de son impressionnante maîtrise sur toutes les surfaces, et certains se demandaient peut‐être, vu son style de jeu, s’il serait aussi dominant sur terre battue que sur dur, mais il a prouvé que c’était également le cas, ce qui est vraiment incroyable. Étant l’un des deux joueurs de l’histoire à avoir réussi à remporter tous les Masters 1000, je sais à quel point c’est un défi et à quel point c’est difficile, donc, je le félicite vraiment pour ça, parce que c’est un sacré exploit, d’autant qu’il est vraiment jeune. Il a encore beaucoup de temps devant lui. Je pense qu’il vise aussi son Golden Slam ici, si je ne me trompe pas. Il est peut‐être au sommet de sa forme, et l’absence de Carlos augmente encore davantage ses chances de remporter d’autres titres du Grand Chelem. Donc nous sommes tous là pour essayer de gagner contre lui et de l’empêcher de remporter d’autres titres. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 15:15