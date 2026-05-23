Quelques jours après avoir publi­que­ment féli­cité Jannik Sinner pour avoir remporté tous les Masters 1000 suite à son sacre à Rome, Novak Djokovic a été inter­rogé sur l’ac­tuel numéro 1 mondial, immense favori de cette édition de Roland‐Garros qui débute ce dimanche.

Et l’homme aux 24 Grands Chelems, toujours aussi classe, a tenu à lui rendre un très bel hommage.

« Je tiens à le féli­citer une nouvelle fois. Je l’ai déjà fait sur les réseaux sociaux, mais je le répète, c’est un exploit incroyable pour lui et son équipe. On a beau­coup parlé de son impres­sion­nante maîtrise sur toutes les surfaces, et certains se deman­daient peut‐être, vu son style de jeu, s’il serait aussi domi­nant sur terre battue que sur dur, mais il a prouvé que c’était égale­ment le cas, ce qui est vrai­ment incroyable. Étant l’un des deux joueurs de l’his­toire à avoir réussi à remporter tous les Masters 1000, je sais à quel point c’est un défi et à quel point c’est diffi­cile, donc, je le féli­cite vrai­ment pour ça, parce que c’est un sacré exploit, d’au­tant qu’il est vrai­ment jeune. Il a encore beau­coup de temps devant lui. Je pense qu’il vise aussi son Golden Slam ici, si je ne me trompe pas. Il est peut‐être au sommet de sa forme, et l’absence de Carlos augmente encore davan­tage ses chances de remporter d’autres titres du Grand Chelem. Donc nous sommes tous là pour essayer de gagner contre lui et de l’empêcher de remporter d’autres titres. »