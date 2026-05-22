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Novak Djokovic sur la fronde des joueurs : « Je ne peux pas m’exprimer sur ce mouve­ment, mais je réaf­firme ma position »

Par
Baptiste Mulatier
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Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi. 

Figure engagée de longue date pour la défense des joueurs, notam­ment à travers la créa­tion de la PTPA en 2019, Novak Djokovic n’a pas pris part à cette initia­tive. Présent en confé­rence de presse porte d’Auteuil, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a toute­fois tenu à livrer son analyse de la situation.

« Je ne parti­cipe pas à ce mouve­ment. Je ne peux pas m’exprimer sur quelque chose dont je n’ai pas fait partie. Je n’ai pas pris part au processus, à la discus­sion, à la plani­fi­ca­tion ou à la prise de déci­sion. Mais ce que je peux faire, c’est réaf­firmer ma posi­tion, que j’ai exprimée à de nombreuses reprises : en tant que joueur, pendant long­temps, j’ai toujours été du côté des joueurs et j’ai essayé de défendre leurs droits et d’assurer un meilleur avenir, pas seule­ment pour les meilleurs, mais pour tous les joueurs, quel que soit leur clas­se­ment.  Tous les gens du monde du tennis qui parlent du prize money, de ce que gagnent les grands joueurs, oublient le peu de gens qui arrivent à vivre de ce sport. Je ne cesserai donc jamais d’en parler, car c’est pour moi le sujet le plus impor­tant du circuit profes­sionnel (…) Essayons donc d’être plus unis, de parler davan­tage d’une seule voix pour construire une meilleure struc­ture et un meilleur avenir pour notre sport. C’est, selon moi, le bon moment pour le faire. Ce n’est pas seule­ment lié à un ou deux événe­ments média­tiques ici ou là. Globalement, il y a beau­coup de discus­sions, beau­coup de rumeurs, beau­coup de chan­ge­ments en cours dans le tennis. C’est inévi­table, et j’espère simple­ment que tout cela pourra se faire avec le moins de turbu­lences possible. »

Publié le vendredi 22 mai 2026 à 20:48

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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