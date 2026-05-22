Le bras de fer se poursuit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répartition des revenus générés par le tournoi.
Une vingtaine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protestation, de parler pendant seulement 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.
Figure engagée de longue date pour la défense des joueurs, notamment à travers la création de la PTPA en 2019, Novak Djokovic n’a pas pris part à cette initiative. Présent en conférence de presse porte d’Auteuil, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a toutefois tenu à livrer son analyse de la situation.
« Je ne participe pas à ce mouvement. Je ne peux pas m’exprimer sur quelque chose dont je n’ai pas fait partie. Je n’ai pas pris part au processus, à la discussion, à la planification ou à la prise de décision. Mais ce que je peux faire, c’est réaffirmer ma position, que j’ai exprimée à de nombreuses reprises : en tant que joueur, pendant longtemps, j’ai toujours été du côté des joueurs et j’ai essayé de défendre leurs droits et d’assurer un meilleur avenir, pas seulement pour les meilleurs, mais pour tous les joueurs, quel que soit leur classement. Tous les gens du monde du tennis qui parlent du prize money, de ce que gagnent les grands joueurs, oublient le peu de gens qui arrivent à vivre de ce sport. Je ne cesserai donc jamais d’en parler, car c’est pour moi le sujet le plus important du circuit professionnel (…) Essayons donc d’être plus unis, de parler davantage d’une seule voix pour construire une meilleure structure et un meilleur avenir pour notre sport. C’est, selon moi, le bon moment pour le faire. Ce n’est pas seulement lié à un ou deux événements médiatiques ici ou là. Globalement, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de rumeurs, beaucoup de changements en cours dans le tennis. C’est inévitable, et j’espère simplement que tout cela pourra se faire avec le moins de turbulences possible. »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 20:48