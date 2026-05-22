Le bras de fer se pour­suit entre plusieurs grandes figures des circuits ATP et WTA et l’organisation de Roland‐Garros autour de la répar­ti­tion des revenus générés par le tournoi.

Une ving­taine de joueurs stars, dont Jannik Sinner, Alexander Zverev, Aryna Sabalenka ou encore Coco Gauff, ont décidé, en guise de protes­ta­tion, de parler pendant seule­ment 15 minutes lors de la journée des médias prévue ce vendredi.

Figure engagée de longue date pour la défense des joueurs, notam­ment à travers la créa­tion de la PTPA en 2019, Novak Djokovic n’a pas pris part à cette initia­tive. Présent en confé­rence de presse porte d’Auteuil, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem a toute­fois tenu à livrer son analyse de la situation.

« Je ne parti­cipe pas à ce mouve­ment. Je ne peux pas m’exprimer sur quelque chose dont je n’ai pas fait partie. Je n’ai pas pris part au processus, à la discus­sion, à la plani­fi­ca­tion ou à la prise de déci­sion. Mais ce que je peux faire, c’est réaf­firmer ma posi­tion, que j’ai exprimée à de nombreuses reprises : en tant que joueur, pendant long­temps, j’ai toujours été du côté des joueurs et j’ai essayé de défendre leurs droits et d’assurer un meilleur avenir, pas seule­ment pour les meilleurs, mais pour tous les joueurs, quel que soit leur clas­se­ment. Tous les gens du monde du tennis qui parlent du prize money, de ce que gagnent les grands joueurs, oublient le peu de gens qui arrivent à vivre de ce sport. Je ne cesserai donc jamais d’en parler, car c’est pour moi le sujet le plus impor­tant du circuit profes­sionnel (…) Essayons donc d’être plus unis, de parler davan­tage d’une seule voix pour construire une meilleure struc­ture et un meilleur avenir pour notre sport. C’est, selon moi, le bon moment pour le faire. Ce n’est pas seule­ment lié à un ou deux événe­ments média­tiques ici ou là. Globalement, il y a beau­coup de discus­sions, beau­coup de rumeurs, beau­coup de chan­ge­ments en cours dans le tennis. C’est inévi­table, et j’espère simple­ment que tout cela pourra se faire avec le moins de turbu­lences possible. »