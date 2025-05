Présent ce dimanche après‐midi sur le court Philippe‐Chatrier pour rendre hommage à Rafael Nadal aux côtés de Roger Federer et Andy Murray, Novak Djokovic a reconnu lors de sa confé­rence de presse à Genève après son 100e titre qu’il avait eu beau­coup de mal à trouver de la moti­va­tion suite à la retraite de l’Espagnol.

Des mots forts de la part du joueur serbe qui a toujours qualifié Rafa comme le plus grand rival de sa carrière.

« Oui, c’était dur de rester motivé sans lui. En vrai, je ne pensais pas que ça serait comme ça. Une partie de moi est partie avec lui et cela a été un chal­lenge de retrouver ma moti­va­tion. Heureusement, il y a d’autres choses qui me donnent de l’ins­pi­ra­tion. Quand Rafa a arrêté, j’ai ressenti quelque chose que je n’avais jamais ressenti. Je me suis dit : qu’est‐ce que je fais main­te­nant ? Il y avait un peu de ça, surtout sur le court où je me sentais à plat. À l’ex­té­rieur, j’ai l’im­pres­sion que cela ne m’a pas impacté de la même manière. Mais après six mois, je crois que je peux dire que ça va mieux. »