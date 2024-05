De passage en confé­rence de presse après sa victoire tran­quille et rassu­rante face à Carballes Baena au deuxième tour de Roland‐Garros ce jeudi, Novak Djokovic a notam­ment été inter­rogé sur son immense riva­lité avec Rafael Nadal.

Et le numéro 1 mondial a reconnu que les nombreuses défaites face à l’Espagnol, spéci­fi­que­ment sur terre battue, avait fait de lui un meilleur joueur. Un bien bel hommage de la part du Serbe.

« Je l’ai dit à maintes reprises. Il a été le plus grand rival que j’ai jamais eu. Les matches contre lui sur terre battue m’ont telle­ment frustré dans ma carrière (sourire), mais ils ont aussi fait de moi un meilleur joueur, m’ont fait comprendre ce qu’il faut, vous savez, vrai­ment, pour essayer de le surpasser, essayer de gagner au moins une ou deux fois à Roland Garros. Je l’ai dit sur le court l’autre jour. C’est la montagne la plus haute à gravir, vrai­ment, toujours pour moi de gagner Roland Garros, parti­cu­liè­re­ment à cause de Nadal, parce que je dois toujours gagner contre lui pour atteindre le titre. Alors, oui, nous avons eu des matches vrai­ment fantas­tiques ici. »