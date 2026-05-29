Ce n’est pas la déception légitime après cette défaite cruelle qui a dicté les mots de Novak quand on lui a demandé s’il avait l’intention de revenir l’année prochaine à Paris. « Je ne sais pas » a déclaré le Serbe avant de revenir sur ce match incroyables. « Quand je regardais mes pieds pour récupérer, et que j’entendais cette foule qui m’encourageait c’était vraiment très fort, avec le temps une fois que la déception sera derrière moi, je penserais surement à tout ça. C’est vrai que j’aurai pu aussi gagne ce duel, mais Joao le mérite, il a été le meilleur »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 22:20