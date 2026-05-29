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Novak Djokovic, sur sa présence à Roland Garros en 2027 : « Je ne sais pas »

Par
Laurent Trupiano
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Ce n’est pas la décep­tion légi­time après cette défaite cruelle qui a dicté les mots de Novak quand on lui a demandé s’il avait l’in­ten­tion de revenir l’année prochaine à Paris. « Je ne sais pas » a déclaré le Serbe avant de revenir sur ce match incroyables. « Quand je regar­dais mes pieds pour récu­pérer, et que j’en­ten­dais cette foule qui m’en­cou­ra­geait c’était vrai­ment très fort, avec le temps une fois que la décep­tion sera derrière moi, je pense­rais surement à tout ça. C’est vrai que j’aurai pu aussi gagne ce duel, mais Joao le mérite, il a été le meilleur » 

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 22:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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