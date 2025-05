Présent ce dimanche après‐midi sur le court Philippe‐Chatrier pour rendre hommage à Rafael Nadal aux côtés de Roger Federer et Andy Murray, Novak Djokovic, qui passera ce lundi en confé­rence de presse à Roland‐Garros, a quand même pris le temps de s’ex­primer chez nos confrères de Sportklub.

Notamment inter­rogé sur son 100e titre remporté ce samedi sur l’ATP 250 de Genève, l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem, conscient d’être de plus en plus proche de la fin de sa carrière, a révélé qu’il s’était mis beau­coup de pres­sion avant ce rendez‐vous.

« Les occa­sions comme celle‐ci se font de plus en plus rares pour moi de remporter un titre, quel qu’il soit. C’est pour­quoi j’étais parti­cu­liè­re­ment nerveux et stressé le jour de la finale de Genève, car c’était une de ces rares occa­sions, peut‐être même l’une des dernières. Je suis content d’avoir brisé la glace pour mon 100e titre. Ça m’a pris presque un an, et à chaque tournoi, on me posait des ques­tions à ce sujet ; je me mettais cette pres­sion, donc c’est vrai­ment un soula­ge­ment. J’espère que ça me moti­vera pour Paris. »