Qualifié pour la deuxième année consécutive au troisième tour de Roland‐Garros, après sa victoire en trois sets contre Ugo Humbert, Quentin Halys (90e mondial) va défier Alexander Zverev en session de nuit ce vendredi.
Interrogé par L’Equipe avant le duel face au numéro 3 mondial, l’entraîneur du Français, Olivier Malcor, s’est exprimé sur le côté « froid » de son joueur en public, pourtant très drôle et sympathique en privé selon lui.
« Je lui en parle depuis un moment, justement, d’essayer de s’ouvrir plus. C’est important que les gens connaissent sa personnalité parce que franchement, c’est une belle personne. Il est assez surprenant. Il peut être assez froid. Par exemple, si un gamin lui demande un autographe, il va rarement lui faire un sourire. Alors qu’il est hyper content, il adore les enfants. »
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 14:20