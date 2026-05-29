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Olivier Malcor, coach de Quentin Halys, opposé à Zverev : « Si un gamin lui demande un auto­graphe, il va rare­ment lui faire un sourire »

Par
Baptiste Mulatier
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Qualifié pour la deuxième année consé­cu­tive au troi­sième tour de Roland‐Garros, après sa victoire en trois sets contre Ugo Humbert, Quentin Halys (90e mondial) va défier Alexander Zverev en session de nuit ce vendredi. 

Interrogé par L’Equipe avant le duel face au numéro 3 mondial, l’en­traî­neur du Français, Olivier Malcor, s’est exprimé sur le côté « froid » de son joueur en public, pour­tant très drôle et sympa­thique en privé selon lui. 

« Je lui en parle depuis un moment, juste­ment, d’es­sayer de s’ou­vrir plus. C’est impor­tant que les gens connaissent sa person­na­lité parce que fran­che­ment, c’est une belle personne. Il est assez surpre­nant. Il peut être assez froid. Par exemple, si un gamin lui demande un auto­graphe, il va rare­ment lui faire un sourire. Alors qu’il est hyper content, il adore les enfants. »

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 14:20

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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