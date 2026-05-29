Qualifié pour la deuxième année consé­cu­tive au troi­sième tour de Roland‐Garros, après sa victoire en trois sets contre Ugo Humbert, Quentin Halys (90e mondial) va défier Alexander Zverev en session de nuit ce vendredi.

Interrogé par L’Equipe avant le duel face au numéro 3 mondial, l’en­traî­neur du Français, Olivier Malcor, s’est exprimé sur le côté « froid » de son joueur en public, pour­tant très drôle et sympa­thique en privé selon lui.

« Je lui en parle depuis un moment, juste­ment, d’es­sayer de s’ou­vrir plus. C’est impor­tant que les gens connaissent sa person­na­lité parce que fran­che­ment, c’est une belle personne. Il est assez surpre­nant. Il peut être assez froid. Par exemple, si un gamin lui demande un auto­graphe, il va rare­ment lui faire un sourire. Alors qu’il est hyper content, il adore les enfants. »