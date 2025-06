Malgré sa défaite en demi‐finale de Roland‐Garros, Benoit Maylin en est convaincu, Loïs Boisson a réalisé selon lui le plus grand exploit de l’his­toire du tennis Français.

Dans l’émis­sion Sans Filet, le jour­na­liste répond aux détrac­teurs de la joueuse Tricolore, qui a connu toutes ses premières fois dans un même tournoi et a géré la pres­sion comme s’il s’agis­sait d’une routine.

« On l’a oublié, mais tu ne cognes pas Mertens au premier tour quand tu es 361e mondiale ! Elle joue Pegula sur le Chatrier, première fois sur ce court, première fois contre une Top 10, et elle gère la pres­sion comme si elle avait fait 150 matchs comme ça dans les tour­nois de Grand Chelem. Et elle cogne Andreeva, bon sang de bois ! Est‐ce que vous vous rendez compte du niveau d’ex­ploit de cette fille ? On en a fait des tonnes avec Emma Raducanu et Leylah Fernandez, mais là, ce qu’elle a fait elle sur ce tournoi de Roland‐Garros, c’est puis­sance dix mille par rapport à tous les autres exploits du monde ! Et ce n’est pas parce qu’elle est fran­çaise. Après je ne sais pas ce qu’il va se passer ensuite, on verra bien. Mais là sur Roland‐Garros, c’est dingue. C’est le plus grand exploit du tennis fran­çais, il n’y a pas photo. »